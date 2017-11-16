Нижегородский метрополитен отмечает 32-летие 20 ноября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский метрополитен отмечает 32-летие 20 ноября 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Согласно информации, 20 ноября 1985 года в 5:30 в первый рейс отправился первый тогда еще городе Горьком поезд метро. Этому событию предшествовали восемь лет стройки. В дальнейшем строительство третьего в России метрополитена продолжалось ударными темпами: две станции были построены всего за два года, в 1989 году горьковский метрополитен насчитывал уже десять станций, началось строительство Сормовской линии.

Сегодня 14 станций Нижегородского метрополитена соединяют пять районов города. За 32 года поезда нижегородского метро перевезли около 1,5 млрд пассажиров.

"Залогом успешного развития предприятия по-прежнему остается главный капитал нижегородского метрополитена – это профессиональный коллектив людей. Они в любимое дело вкладывают не только труд, знания и опыт, но и частичку своей души", - приводятся в сообщении слова генерального директора МП "Нижегородское метро" Анатолия Яушева.

В день рождения метрополитена на станциях для нижегородцев и гостей города будет звучать праздничная музыка.

Напомним также, что после ударных темпов строительства в советское время сейчас сроки увеличились. Так, станцию "Стрелка", согласно контракту, планируется построить за три года (строительство ведется с 2015 года и должно завершиться в 2018 году). Станция метро "Горьковская" строилась четыре года (с 2008 по 2012, изначально строительство начиналось в 1989 году, но затем было приостановлено). Станцию "Сенная", с учетом выноса инженерных сетей, предварительно планируется построить за пять лет и открыть в 2024 году.

СПРАВКА:

Госплан РСФСР в 1970 году утвердил "Заключение по технико-экономическому обоснованию целесообразности строительства метрополитена в городе Горьком. Строительство метрополитена началось в 17 декабря 1977 года. В этот день состоялся торжественный митинг, и была забита первая свая в котлован станции Ленинская. Первых машинистов подготовила горьковская дорожно-техническая школа. Стажировка машинистов, дежурных по станции, электромехаников проводилась на Ленинградском, Московском и Харьковском метрополитенах.