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Политика

Суд отказал потерпевшей по делу о доме на ул.Самочкина в Нижнем Новгороде в восстановлении сроков апелляции

20 ноября 2017 10:38  [113] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Суд отказал потерпевшей по делу о доме на ул.Самочкина в Нижнем Новгороде в восстановлении сроков апелляции. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании Нижегородского областного суда 20 ноября 2017 года.

Потерпевшая Алёна Сидорина просила суд восстановить сроки апелляционной жалобы. По её словам, Ленинский суд принимал апелляцию слишком долго, в связи с чем были нарушены сроки подачи жалобы.

На суде присутствовали ещё пять потерпевших, которые поддержали Сидорину, отметив, что "не все юридически грамотные".

И адвокаты, и прокурор, и Надежда Рожкова (экс-глава администрации Ленинского района, один из ответчиков по делу об обрушении дома на ул. Самочкина, признанная виновной в халатности 5 сентября, - прим. НИА "Нижний Новгород") выступили против удовлетворения ходатайства потерпевшей. Как сообщает корреспондент агентства, второй осуждённый по делу о халатности, экс-глава Нижнего Новгорода Сергей Белов на процессе не присутствовал. Суд в итоге в восстановлении сроков апелляции Сидориной отказал.

По данным на 10:00 продолжается рассмотрение иска осуждённых Белова и Рожковой на решение суда первой инстанции.

Как сообщалось ранее, Белов и Рожкова 5 сентября были признаны виновными в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) за нерасселение дома на ул. Самочкина, 32 (обрушившегося 15 апреля 2014 года) и оштрафованы на 100 тысяч рублей. При этом от наказания их решено освободить в связи с истечением срока давности. Позднее, они оба ходатайствовали об обжаловании приговора.

Однако Белов и Рожкова, а также их защита после вызова в суд для знакомства с материалами дела в октябре неоднократно не являлись в установленное время. Белов объяснял это занятостью на работе, Рожкова – плохим самочувствием.

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