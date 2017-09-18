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Политика

Адвокат Сергея Белова обжаловал решение суда по делу об обрушении дома в Нижнем Новгороде

19 сентября 2017 14:36  [35] Политика
Надежда Рожкова и Сергей Белов

Надежда Рожкова и Сергей Белов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Адвокат главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова подал апелляционную жалобу на приговор Ленинского райсуда по делу об обрушении дома на Самочкина в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области 19 сентября 2017 года.

Согласно информации, жалоба была подана 13 сентября (дата рассмотрения пока не назначена), на следующий день после обжалования приговора адвокатом второго фигуранта дела - экс-главы Ленинского района Надежды Рожковой. Оба они 5 сентября признаны виновными в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) за нерасселение дома на ул. Самочкина,32 (обрушившегося 15 апреля 2014 года) и оштрафованы на 100 тысяч рублей. При этом от наказания их решено освободить в связи с истечением срока давности.

Напомним, ранее Белов назвал судебный процесс над ним "политическом шоу" и выразил мнение, что он является "способом политической расправы".

Также напомним, что судья Жанна Игошина, которая рассматривала дело, подала заявление об отставке. При этом 14 сентября, когда заявление должно было рассматриваться в квалификационной коллегии судей (ККС) области, стало известно, что судья отозвала свое заявление. Причины отзыва в коллегии не уточнили.

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