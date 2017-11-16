Отечественный дизайн–код. Попытка упорядочить размещение вывесок в Нижнем Новгороде Общество

ул. Большая Покровская Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Понятие дизайн-код вошло в российскую терминологию относительно недавно и довольно стремительно. Если обратиться к определению понятия, то мы выясним, что это лишь правила проектирования или единый стиль в оформлении чего-либо, если уж совсем просто.

Особенно много разговоров возникло после того как премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в начале осени 2017 года предложил создать дизайн-код для каждого российского города. И в первую очередь нововведение должно было коснуться городов - организаторов Чемпионата мира по футболу. Инициатива была встречена общественностью доброжелательно, однако на местах начала реализоваться с определенными трудностями.

В частности, основной проблемой является вопрос выработки стандарта. Должен ли он создаваться одним человеком под каждую конкретную улицу или на первых порах будет достаточно общих рекомендаций, касающихся упорядочивания цвета, размера и нормативных требований к любой из табличек на домах?

В августе 2017 года, чуть-чуть опережая законодательную инициативу, консорциум нижегородских архитекторов, бюро Стаса Горшунова и компания "О'город" при участии КБ Стрелка, которое выступает оператором федеральной программы формирования комфортной городской среды минстроя России и АИЖК, представили проект реставрации главной улицы Нижнего Новгорода – пешеходной Большой Покровской. Проект также включает разработку единого дизайн-кода для владельцев бизнеса улицы и ликвидацию громоздких деревянных настилов летних площадок кафе с заменой их на более "легкие" визуально конструкции. Если к нему присмотреться внимательно, то можно охарактеризовать его одним словом "минимализм". Чистые, свободные от растяжек и громоздких рекламных конструкций фасады. Таблички стилизованы под сами дома, а также отрисовано утопически прекрасное пространство без баннеров о Нижнем Новгороде – организаторе ЧМ-2018 и переплетения проводов или подстерегающих повсюду табличек "Мы открылись".

Для облегчения реализации задачи по упорядочиванию хаоса в уличной рекламе, который творится на городских улицах российских городов с 90-х годов XXвека, в октябре-ноябре 2017 года нижегородская администрация утвердила размещение вывесок на фасадах домов по ул. Большой Покровской, ул. Варварской, а также архитектурно-художественную концепцию улиц вблизи стадиона к ЧМ (В документе идет речь об улицах Бетанкура, Самаркандской, Керченской, а также ул. Стрелка от Канавинского моста до ул. Мурашкинской). Больше половины данной территории, строго говоря, историческими не являются, однако здесь город является заложником ситуации и должен отработать требования FIFA по внешнему виду зданий по протокольному маршруту чемпионата.

"Концепция предполагает упрощённый порядок размещения вывесок, а также разработку художественных решений, которые позволят гармонично сочетать новые элементы с архитектурными, стилевыми особенностями, цветовым оформлением домов. Информационные конструкции должны сохранять облик здания, его композиционные оси; быть привязанными к входным группам, архитектурным элементам; создавать комфортное визуальное пространство", - говорится в документе.

И все бы ничего, и инициатива своевременная, только из документа не до конца ясно, как это должно быть реализовано на практике. Исходя из постановления, технически владелиц или арендатор помещения должен сохранить архитектурный облик исторического здания и создать комфортное визуальное пространство, в которое должен вписать сведения о рекламируемой продукции или название заведения. На деле же без продуманного единого дизайнерского проекта эта задача представляется почти нереализуемой. Так как понятия о прекрасном у бизнесменов очень разнятся. Для того, чтобы данная инициатива стала более реалистичной, необходим большой комплексный проект, учитывающий не только художественную, но и техническую сторону преображения исторических улиц.

Нижегородский ресторатор Александр Котюсов считает, что это должно быть не прерогативой одного дизайнера, а обязано быть выжимкой лучших идей самих владельцев бизнеса, которые будут действовать сообща, но при этом не в ущерб своим заведениям, консультируясь с самой администрацией.

"Разрабатывать нормативы не может один человек. Это должно быть сообщество бизнесменов, архитекторов и дизайнеров, которые должны собираться вместе и подробно обсуждать такой проект, зная ситуацию изнутри. Совершенно точно, что он нужен не только одной городской улице, а всем и не только историческим. Дизайн-код должен касаться не только табличек – это комплексная мера, которая обязана включать и подход к освещению улиц. Однако, это недешевая процедура. Я уже ранее обращался в городскую администрацию с просьбой способствовать хотя бы разработке плана освещения ул. Рождественской, чтобы потом бизнесмены реализовывали инициативу на местах самостоятельно", - отметил Котюсов.

Среди недостатков вводимой системы нормирования вывесок он отметил дороговизну и сжатые сроки.

"Невозможно в рекомендованный период длиной в полгода быстро и качественно поменять таблички. Я абсолютно согласен, что во внешнем виде заведений должна присутствовать аутентичность и соответствие времени, в которое было возведено здание. Однако, это действительно дорогая процедура. Таблички стоят от 50 тысяч рублей и до почти бесконечности. Если у бизнесмена заведений несколько, можно сразу посчитать порядок цен. Такие меры должны вводиться постепенно и без давления на бизнес", - подытожил ресторатор.

В поддержу введения дизайн-кода при всех имеющихся недостатках высказался нижегородский архитектор студии DUTCH Кирилл Пернаткин.

"Появление правил игры – безусловно, позитивное явление. Практика развитых стран показывает, что именно наличие правил и регламентов эффективно при формировании архитектурного облика городов. Другое дело, что фактический запрет латиницы попахивает русофильным лизоблюдием гордумы, но хотя бы люди начнут привыкать к тому, что есть правила и их нужно придерживаться. Прописывать единые правила для всего города сегодня мне не кажется рациональным, хотя бы потому, что городская культурная ткань крайне неоднородна и сильно отличается от района к району. Опыт улицы Покровской был бы хорошим экспериментом, если бы спустя какое-то время были подведены его итоги и оценены результаты. Которые, скорее всего, покажут, что есть гораздо более значимые проблемы, в том числе и для рассмотрения гордумой. Но в целом направление правильное, пусть первые шаги могут казаться нелепыми. Я не считаю, что правила оформления вывесок и декора городских улиц должны создаваться публичным способом, хотя бы потому, что масс-маркет выбирает сериал "Глухарь" и Стаса Михайлова, поэтому говорить о возможности результативной самоорганизации не стоит. Здесь уместна должность – аналог главного архитектора города, избираемого из профессионального сообщества", - отметил нижегородский архитектор.

Среди возможных подводных камней по реализации проекта общественность и бизнес назвали возможное уменьшение потока покупателей. Главным опасением предпринимателей стала возможная потеря "лица" заведения из-за смены цветовой гаммы и привычного для покупателя брендирования. Особенно, по мнению владельцев бизнеса, это касается аптек, маркетов с алкогольной продукцией и заведений общепита, в витринах которых расположены фото предлагаемой продукции.

КБ "Стрелка", выступающее оператором федеральной программы формирования комфортной городской среды и курирующее дизайн-проект ул. Большой Покровской, отвечает на этот вопрос так: в проекте было предложено систематизировать и организовать разные зоны для террас и входов в здания. Следующим этапом станет более предметная проработка на стадии создания проектно-сметной документации.

"Дизайн-код минимизирует визуальный шум, создаваемый разномастными вывесками, открывает фасады исторических зданий - именно такие находятся на Большой Покровской, делает город более понятным и доступным для горожан. Развитие города невозможно без людей на улицах. Обилие рекламных вывесок приводит к тому, что люди предпочитают делать покупки в торговых центрах - там для них создана альтернативная городская среда. От этого контраста бизнес страдает даже больше, чем от затрат на новую вывеску", - отмечается в комментарии.

"В настоящее время существует множество способов развития и рекламы для бизнеса кроме кричащих вывесок. Поставить знак равенства между вывеской и успешностью предприятия нельзя. Внедрение дизайн-кода создает равные условия для всех предпринимателей, чей бизнес претендует на размещение наружной рекламы. Единый стандарт вывесок создает здоровую конкуренцию, когда предприниматели могут сфокусироваться на качестве своих товаров и услуг. Этот же стандарт создает равные условия для бизнеса вне зависимости от того, сколько процентов от фасада здания занимает рекламный плакат или вывеска над входом. Дизайн-код с успехом существует не только в городах Европы, Америки и Азии, но и во многих городах страны и его внедрение – это общемировая практика. Внешний вид города не должен страдать и быть скрыт под рекламными вывесками. Внедрение дизайн-кода также стимулирует уделять больше внимания состоянию фасадов и сохранению их в надлежащем виде. Помимо того, что синергия вывесок радует глаз, общий ухоженный вид территории положительно сказывается на городском бюджете: посещаемость пространства может вырасти, как и прибыль кафе или ритейла, размещенного в этом месте", - сообщает "Стрелка".

Таким образом, можно сделать вывод, что изменения во внешнем облике однозначно в лучшую сторону не заставят себя ждать, однако для эффективной работы закона необходим минимум насильственных мер по отношению к владельцам этих самых табличек, так как по действующему законодательству разрешения, уже полученные владельцами на размещение рекламных вывесок являются бессрочными.

Тем не менее, как пояснили в администрации города, ранее установленные на территории Нижнего Новгорода информационные конструкции подлежат приведению в соответствие с требованиями правил в течение шести месяцев в исторической части города и в течение года на оставшейся территории города.

Для того чтобы новые правила работали, городские власти определили порядок действий для бизнесменов. Предприниматели должны обратиться в горадминистрацию с заявлением о согласовании ее размещения, содержащим сведения о заинтересованном лице с приложением комплексного дизайн-проекта информационной конструкции.

В случае необходимости размещения конструкции на территории, в отношении которой разработана и утверждена архитектурно-художественная концепция, либо имеется ранее согласованный комплексный дизайн-проект (условно, можно считать разработанную концепцию на здание или на улицу в целом за дизайн-код), заявитель обращается в администрацию Нижнего Новгорода с заявлением о согласовании ее размещения с приложением эскиза на бумажном носителе и в электронном виде на электронном носителе в формате pdf.

Таким образом, каждый желающий размещать таблички над своим магазинами, салонами, ресторанами и прочими заведениями, обязан в установленный период обратиться в горадминистрацию за согласованием, в противном случае виновные понесут административную ответственность.

Сумма штрафа невелика и колеблется в переделах от двух до 20 тысяч рублей, повторное нарушение выглядит внушительней, но ненамного. Максимальная сумма штрафа равняется 50 тысячам рублей, что как раз примерно аналогично стоимости смены одной рекламной вывески.

У исторических улиц Нижнего Новгорода есть фора длиной не менее года с учетом неизбежных судебных тяжб и срока исполнения распоряжений с учетом проверок и исполнения повторных рекомендаций со стороны надзорных органов.

Уже в октябре 2018 года можно будет убедиться, насколько эффективно работает "молодое" постановление. Впрочем, есть надежда, что Большая Покровская, как и территория вокруг стадиона, преобразится уже к лету следующего года, и гости Чемпионата мира по футболу все же смогут разглядеть фасады старинных домов без кричащих выцветших табличек. К сожалению, в каждой бочке меда найдется своя ложка дегтя. На баннеры и информационные растяжки, растянутые поперек улицы, законодательные нововведения не распространяются, так как это информационная акция, одобренная FIFA. Поэтому горожане до чемпионата (и вероятнее всего) в течение месяца его проведения будут видеть характерные растяжки красного цвета. Точная или ориентировочная дата того, когда к единому стилю придет весь город или хотя бы все его центральные улицы, на данный момент неизвестна.