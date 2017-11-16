Владимир Солдатенков возглавил местное отделение "Единой России" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода Политика

Владимир Солдатенков Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Депутат Заксобрания Нижегородской области Владимир Солдатенков возглавил местное отделение "Единой России" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в НРО партии.



Учредительная конференция состоялась сегодня, 21 ноября 2017 года. Владимир Солдатенков, ранее являвшийся секретарем координационного совета первичных отделений в Автозаводском районе, избран руководителем местного отделения.



"Также на этот пост претендовал начальник отдела молодежной политики администрации Автозаводского района Максим Зиновьев. За Солдатенкова проголосовали 126 делегатов, за Зиновьева - 23", - добавили в партии.



Напомним, что учредительные конференции восьми местных отделений НРО "ЕР" пройдут в районах 17-23 ноября. 17 ноября депутат Заксобрания Юрий Балашов возглавил местное отделение в Советском районе Нижнего Новгорода, глава Прикского района Виталий Ковалев – в Приокском. 13 октября 2017 года Генсовет "Единой России" одобрил расформирование местного отделения в областном центре. Секретарем отделения являлась глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко. Вместо городского отделения статус местных получат восемь районных.