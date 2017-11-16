Администрация назначила на 22 декабря десять аукционов на развитие территорий в четырех районах Нижнего Новгорода Общество

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Администрация назначила на 22 декабря десять аукционов на развитие территорий в четырех районах Нижнего Новгорода. Соответствующие документы опубликованы на сайте администрации 21 ноября 2017 года.



Постановления о развитии застроенных территорий (РЗТ) подписала и.о. сити-менеджера Наталия Казачкова 20 ноября 2017 года. Торги пройдут 22 декабря.



На торги выставлены шесть участков в Нижегородском районе, два – в Московском и по одному – в Советском и Канавинском районах: в границах улиц Маслякова, Ильинская (участки №№1 и 4 - 14,4 и 14,6 млн рублей), Нестерова, Ковалихинская (3,3 млн рублей), Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Максима Горького (участок №1, 57,03 млн рублей), Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Максима Горького (участок №3, 43,1 млн рублей), Фрунзе, Ковалихинская, Максима Горького (6,3 млн рублей), Актюбинская, Крановая, Конотопская (2,9 млн рублей), Героя Рябцева, Лубянская, Героя Давыдова, Павла Орлова (4,7 млн рублей), по проспекту Героев (2,7 млн рублей), по улице Агрономической в Советском районе (6,2 млн рублей).



Напомним, что администрация назначила десять аукционов на развитие территорий на 24 ноября 2017 года, девять – на 1 декабря, 16 – на 8 декабря. При этом 10 ноября 2017 года глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко пообещала инициировать приостановку торгов на РЗТ по ул. Славянской после встречи с градозащитниками.