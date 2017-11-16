Судьба пяти долгостроев в Нижнем Новгороде остается неизвестной Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Судьба пяти домов-долгостроев в Нижнем Новгороде остается неизвестной. Данные по достройке объектов долевого строительства НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве строительства 24 ноября 2017 года.



Согласно информации, в 2018 году запланировано решение проблем граждан по 11 "проблемным" объектам, дольщиками которых являются 386 граждан, в 2019 году – по двум объектам (403 дольщика).



По еще пяти недостроенным объектам, где дольщиками выступают 1410 граждан, сроки решения проблем в настоящее время не определены.



В частности, достройка дома в границах ул. Большой Печерской и пл. Сенной откладывается про причине того, что на данный момент продолжается процедура банкротства ООО "ВВСК", являющегося застройщиком указанного объекта и стройки на ул. Славянской, 35. Также по-прежнему остаются неопределенными сроки достройки дома по ул. Трудовая, 30 в связи с судебными разбирательствами по ООО Фирма "Альтернатива". В указанное число граждан входят и дольщики второй очереди домов ЖК "Европейский" (два дома).

При этом по данным минстроя, с 2011 года было завершено строительством и введено в эксплуатацию 35 жилых домов-долгостроев общей площадью 255 тысяч кв метров, в результате чего 3,9 тысячи граждан получили свои квартиры (в том числе два дома введены в эксплуатацию в 2017 году). За шесть лет объем предоставленной региональной поддержки на решение проблем участников долевого строительства составил 726 млн рублей.



На данный момент в Нижегородской области строительство осуществляют 114 застройщиков на 491 объектах (в том числе в 478 жилых домах). На учете состоят 16 тысяч 785 договоров участия в долевом строительстве.



Напомним, что в ноябре текущего года нижегородское правительство сообщило о намерении выделить 163 млн рублей на достройку "долгостроев" в 2018 году.



При этом, на анонсируемую достройку двух домов второй очереди ЖК "Европейский" необходимо более 300 млн рублей, на достройку ЖК "Новинки Smart City" – 2,26 млрд рублей.