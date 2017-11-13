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Общество

Более 300 млн рублей необходимо на достройку домов второй очереди ЖК "Европейский" в Нижнем Новгороде

13 ноября 2017 19:21  [798] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Более 300 млн рублей необходимо на достройку домов второй очереди ЖК "Европейский" в Нижнем Новгороде. Об этом начальник отдела стимулирования развития жилищного строительства министерства строительства Нижегородской области Марина Воронина сообщила журналистам 13 ноября 2017 года.

По ее словам на данный момент министерство составило дорожную карту по достройке домов-долгостроев №6-7 и №6-8. Документ будет согласован с участниками долевого строительства. По нему дольщикам на достройку домов будут положены региональные субсидии, сумма которых должна составить 300-350 млн рублей на оба дома.

"Цифра пока ориентировочная, так как на данный момент документы находятся на стадии оформления. Дольщики заканчивают оформление некоммерческой организации, которая позволит эти субсидии адресно направить. Условие выделения денег по закону – это банкротство компании, а пока ни одна компания Квартстрой не банкротится. Второй путь – это приостановление строительства не менее чем 1,5 года. У нас есть специальная комиссия, которая принимает определенную дату и после того, как срок выйдет, предпринимать шаги по предоставлению субсидий. Мы со своей стороны готовы помогать дольщикам, оказывать юридическую помощь, однако, людям оказавшийся в такой ситуации, к сожалению, предстоит много сделать самим", - отметила специалист.

Напомним, что в начале ноября 2017 года минстрой сообщил о готовности двух домов (первая очередь строительства) ЖК "Квартал Европейский" на 99%.

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