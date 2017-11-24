Нижегородские градозащитники подали заявление в УГООКН НО о присвоении статуса вновь выявленных ОКН домам на ул. Славянской Культура и отдых

Фото: Марина Чуфарина

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородские градозащитники подали заявление в УГООКН НО о присвоении статуса вновь выявленных памятников архитектуры (ОКН) домам на ул. Славянской. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила градозащитница Марина Чуфарина, комментируя информацию об отмене второго аукциона по развитию застроенных территорий по ул. Славянской.

По ее словам, нижегородские активисты продолжают работу по выявлению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. В рамках этой работы и по итогам встречи в ноябре 2017 года с главой города Елизаветой Солонченко, которая пообещала помочь в приостановке проведения аукциона РЗТ, был сформирован перечень домов, который активисты подали в управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области в качестве претендентов на рассмотрение о присвоении статуса.

Статус вновь выявленного ОКН здание приобретает после подачи положительного заключения госэкспертизы в орган охраны. Этот статус является промежуточным, здание становится "кандидатом" в полноценные ОКН.



В список зданий были включены дома 1, 2, 3, 4, 4А по ул. Славянской и 49/6, 45 по ул. Студеной.



"Документы по домам уже переданы в ведомство. Наша инициатива была рассмотрена доброжелательно, и впервые за долгие годы мы увидели готовность с нами сотрудничать. Хоть это и промежуточный этап в работе по сохранению деревянных строений, однако, мы рассчитываем, что это долгожданный шаг навстречу сотрудничеству между властью и активистами, которые хотят и готовы сохранять и развивать деревянные городские постройки", - отметила Чуфарина.



Напомним, что в ноябре 2017 года администрация Нижнего Новгорода отменила второй аукцион РЗТ по ул. Славянской после встречи главы города Елизаветы Солонченко с градозащитниками

В свою очередь нижегородский активист Станислав Дмитриевский опубликовал призыв по сбору средств на консервацию деревянного дома №3 по ул. Славянской, чтобы защитить его от разрушения. Он сообщил, что намерен собственными силами заниматься восстановлением указанного дома. Сейчас на доме висит табличка с информацией о том, что в нем ведутся работы на пожертвованные деньги.