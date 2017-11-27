Нижегородская администрация планирует в 2018 году увеличить объем средств на содержание главы города и сити-менеджера Экономика

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НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация планирует направить 2,9 и 2,1 млн рублей на содержание главы города и сити-менеджера в 2018 году. Об этом сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин на заседании комиссии Гордумы по МСУ 27 ноября 2017 года.

На сегодняшнем заседании департамент финансов представил членам комиссии проект бюджета Нижнего Новгорода на 2018 год. На содержание главы города в 2018 году в проекте предусмотрено 2,9 млн рублей (на 4,3% больше суммы 2017 года - 2,8 млн рублей), на содержание главы администрации – 2,11 млн рублей (на 3,9% больше, чем в 2017 году, когда на эти цели выделялось 2,03 млн рублей), на содержание депутатов Гордумы - 9,7 млн рублей, как и в 2017 году.

"Расходы на обеспечение функций органов МСУ составит 1,2 млрд рублей, в прошлом году эти расходы были равны 1,3 млрд рублей", - рассказал Юрий Мочалкин.

Напомним, основные характеристики бюджета Нижнего Новгорода на 2018 год выглядят следующим образом: доходы на 2018 год запланированы в размере 28,8 млрд рублей (на 2,6 млрд рублей больше, чем первоначальные доходы 2017 года), расходы - 29,2 млрд рублей (рост составил 2,1 млрд рублей). Дефицит, в свою очередь, составит 424,9 млн рублей - на 515,7 млн рублей ниже уровня 2017 года.

Напомним также, что 26 октября Заксобрание Нижегородской области приняло закон о переходе областного центра на одноглавую систему управления. В декабре 2017 года данный вопрос планирует рассмотреть Гордума.