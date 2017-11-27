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Экономика

Нижегородская администрация планирует увеличить на 45,5% финансирование МФЦ в 2018 году

27 ноября 2017 14:19  [82] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация планирует направить 189,5 млн рублей на финансирование многофункциональных центров (МФЦ) в 2018 году. Об этом сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин на заседании комиссии Гордумы по МСУ 27 ноября 2017 года.

На сегодняшнем заседании департамент финансов представил членам комиссии проект бюджета Нижнего Новгорода на 2018 год. По его словам, всего на реализацию муниципальной программы "Развитие информационного общества Нижнего Новгорода" в 2018 году планируется выделить 237,9 млн рублей (в 2017 году на 31,8% меньше – 180,4 млн рублей). На содержание МФЦ будет направлено на 45,5% больше, чем в 2017 году – 189,5 к 130,2 млн рублей, на контракты со СМИ – 6,1 млн рублей, как и на текущий год, на развитие и техническую поддержку информационных систем – 28 млн рублей (в 2017 году - 25,9 млн рублей, на 8,1% больше).

Напомним, в июне 2017 года депутаты просили администрацию выделить средства для создания МФЦ по ул. Перекопской.

Основные характеристики бюджета Нижнего Новгорода на 2018 год выглядят следующим образом: доходы на 2018 год запланированы в размере 28,8 млрд рублей (на 2,6 млрд рублей больше, чем первоначальные доходы 2017 года), расходы - 29,2 млрд рублей (рост составил 2,1 млрд рублей). Дефицит, в свою очередь, составит 424,9 млн рублей - на 515,7 млн рублей ниже уровня 2017 года.

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