Единственное на данный момент заседание штаба по продлению линии нижегородского метро до "Стрелки" прошло 24 ноября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Единственное на данный момент заседание штаба по продлению линии метро до станции "Стрелка" прошло в Нижнем Новгороде 24 ноября 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве строительства Нижегородской области 28 ноября 2017 года.



Согласно информации, оперативный штаб по мероприятию "Продление линии метрополитена от станции "Московская" до станции "Стрелка" в Нижнем Новгороде" создан в целях координации деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по решению оперативных вопросов по строительству данного объекта. "Решения оперативного штаба принимаются путем открытого голосования, оформляются протоколами и направляются участникам для исполнения", - говорится в сообщении минстроя.

Первое и, по данным на 27 ноября единственное, заседание оперативного штаба было проведено 24 ноября. Как отметили в пресс-службе правительства, данное заседание было установочным, на нём решались организационные вопросы и никакие конкретные решения по объекту не принимались.

Дата следующего заседания пока не назначена. "Заседания назначаются в зависимости от ситуаций на объекте, пока никаких конкретных дат нет", - отметил собеседник агентства.

Напомним, что с начала 2017 года строители линии метро до станции "Стрелка" жалуются на отсутствие выплаты зарплат со стороны ООО "Нижегородское "Строительное управление-620".

В конце октября также сообщалось, что руководство ООО "ПромКранСтрой" обратилось в ГУ МВД, управление Федерального казначейства по Нижегородской области и врио губернатора Глебу Никитину с просьбой разобраться с многомиллионной задолженностью при строительстве метро. В частности компания просит провести проверку законности деятельности ООО "НН СУ-620" и ООО "СК УС-620", с которыми "ПромКранСтрой" ранее заключало договор на услуги спецтехники.

Напомним также, что уголовное дело расследуется по факту мошенничества при строительстве нижегородского метро. По версии следствия, в рамках контракта генподрядчик нанял субподрядчика для выполнения работ по креплению котлована одной из станций. Субподрядчик же фактически не исполнил обязательства по сделке, однако генподрядчик подписал акты о приемке работ и заплатил компании 40 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ "Мошенничество". 13 сентября был задержан бывший руководитель организации–генподрядчика.

СПРАВКА:

Согласно распоряжению регионального правительства от 13 ноября 2017 года, руководителем штаба назначен врио губернатора Глеб Никитин, его заместителем - и.о. замгубернатора Антон Аверин, ответственным секретарём - и.о. министра строительства Алексей Сыров. Также в состав оперативного штаба вошли и.о. главы администрации Нижнего Новгорода Наталия Казачкова, и.о. замглавы горадминистрации Александр Герасименко.