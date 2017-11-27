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Общество

Нижегородская администрация запланировала ремонт участка ул.Б.Покровской от трамвайных путей до Госбанка на 2018 год

28 ноября 2017 16:27  [93] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация запланировала ремонт участка ул.Б.Покровской от трамвайных путей до Госбанка на 2018 год в рамках федеральной программы. Об этом сообщил замглавы администрации Александр Герасименко на заседании комиссии Гордумы по строительству 28 ноября 2017 года.

По его словам, на ремонт данного участка будет выделено более 80 млн рублей. "Оставшийся участок ул. Большой Покровской совместно с пл. Горького будет отремонтирован в 2019 году", - отметил Герасименко.

При этом на сегодняшний день идет голосование по выбору общественных территорий, которые предстоит благоустроить в 2018 году по приоритетному федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". В их число входит вторая очередь ремонта ул. Большая Покровская, а также еще десять территорий. Итоги голосования пока не подведены.

Депутат Евгений Лазарев обратил внимание заместителя сити-менеджера, что "уложенная плитка на Покровке пошла волной". Александр Герасименко отметил на это, что замечаний достаточно не только у жителей, но и у заказчика работ.

"Акты выполненных работ пока не подписаны. Подрядчик недочеты сейчас устраняет. Если не уложится в срок – до 30 ноября – будут штрафные санкции", - подчеркнул Герасименко.

Напомним, летом сообщалось, что нижегородская администрация рассчитывает начать ремонт второй части ул. Большой Покровской не ранее 2019 года.

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