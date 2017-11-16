Одиннадцать территорий Нижнего Новгорода участвуют в голосовании на благоустройство в 2018 году Общество

ул. Большая Покровская Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская администрация проводит голосование по выбору общественных территорий, которые предстоит благоустроить в 2018 году по приоритетному федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 22 ноября 2017 года.

Согласно информации, голосование на сайте городской администрации будет проводиться с 22 ноября по 4 декабря.

Нижегородцы могут отдать свой голос за одну из предлагаемых одиннадцати площадок. В Нижегородском районе в выборе участвуют: вторая очередь ул. Большая Покровская (включая сквер им. Свердлова), сквер им. М.Горького, Нижневолжская набережная от паромной переправы в сторону Гребного канала, Александровский сад. Также рассматриваются парк у Мещерского озера в Канавинском районе, парк "Дубки" в Ленинском районе, пл. Героев в Московском районе, парк "Приокский" в Приокском районе, скверы на ул. Прыгунова в Автозаводском районе, парк им. А.С.Пушкина в Советском районе, а также сквер на площади в "Центре Сормова" в Сормовском районе.

В муниципалитете также напомнили, что федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" рассчитан до 2022 года, и в сумме все районы Нижнего Новгорода подготовили в него более 200 предложений.

Напомним, в 2017 году Нижний Новгород стал участником приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" и получил финансирование в объеме 868 млн рублей. Сейчас в городе проводится благоустройство четырех общественных территорий, набравших наибольшее число голосов жителей: благоустройство скверов на пл. Минина, территории вокруг Мещерского озера, ул. Большая Покровская (первая очередь) и пл. Киселёва в Автозаводском районе.

В соответствии с муниципальными контрактами, сроки окончания комплексного благоустройства на всех этих площадках – 30 ноября 2017 года. Как отметили в департаменте, на сегодняшний день подрядчики придерживаются согласованных графиков проведения работ. По данным на 14 ноября ремонт Большой Покровской был выполнен на 70%.