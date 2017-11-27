Нижегородский завод "Красное Сормово" передал третье судно проекта RST27М "БФ Танкеру" Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Завод "Красное Сормово" (АО, Нижний Новгород) 28 ноября 2017 года передал третье из пяти судов проекта RST27М компании "БФ Танкер" (Санкт-Петербург). Об этом сообщила пресс-служба завода.

Согласно информации, третий по контракту танкер-химовоз планируется спустить на воду в декабре. "Этим танкером-химовозом завод завершает судостроительную программу 2017 года", - говорится в сообщении.

Напомним, что контакт на строительство пяти судов проекта RST27М между "Красным Совмово", "БФ Танкером" и Государственной транспортной лизинговой компанией был подписан в конце 2016 года. Первое судно проекта было спущено на воду в июле 2017 года. Второе – в октябре.

Судно проекта RST27М представляет собой танкер-химовоз и имеет усиленную морскую функцию. Эти суда обладают увеличенной на 800 тонн грузоподъемностью (по сравнению с проектом RST27), способны перевозить нефть и нефтепродукты, пищевые масла, также продукты нефтехимии, обеспечивая в одном рейсе перевозку трех сортов груза.

СПРАВКА:

Завод "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) основан в 1849 году. Предприятие специализируется на выпуске судов коммерческого флота. Уставный капитал ПАО "Завод "Красное Сормово" составляет 1 млрд 551 млн 934 тысячи рублей. АО "Западный центр судостроения" контролирует 32,36% уставного капитала завода, группа компаний "Морские и нефтегазовые проекты" – 59,47%.