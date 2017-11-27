Нижегородский ХК "Торпедо" "всухую" обыграл на выезде тольяттинскую "Ладу"

Фото: с сайта ХК "Торпедо"
Нижегородский ХК "Торпедо" одержал победу над тольяттинской "Ладой" со счётом 2:0. Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба.
Очередной матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошёл в Тольятти 28 ноября.
"Основные события матча развернулись во второй двадцатиминутке, в ходе которой торпедовцы забросили две безответные шайбы. Счет на 30-й минуте открыл Сергей Костицын, который за счет индивидуальных действий смог пробраться к воротам "Лады" и переиграть голкипера хозяев Евгения Иванникова. В концовке периода своим мастерством блеснул другой легионер "Торпедо" Каспас Даугавиньш. Эти две шайбы предопределили исход встречи, а в оставшееся время ни одной из команд отличиться больше не удалось. Таким образом, вратарь "Торпедо" Станислав Галимов провел очередной "сухой" матч в карьере, который стал 40-м в рамках КХЛ", - говорится в пресс-релизе клуба.
Следующий матч в рамках КХЛ "Торпедо" проведёт 30 ноября с "Трактором"
Напомним, что в предыдущей игре 26 ноября "Торпедо" уступил екатеринбургскому "Автомобилисту" со счётом 1:5.
Перед этим нижегородцы провели два победных матча с "Металлургом" из Магнитогорска.
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