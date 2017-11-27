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Спорт

Нижегородский ХК "Торпедо" "всухую" обыграл на выезде тольяттинскую "Ладу"

29 ноября 2017 09:51  [33] Спорт

Фото: с сайта ХК "Торпедо"

Нижегородский ХК "Торпедо" одержал победу над тольяттинской "Ладой" со счётом 2:0. Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба.

Очередной матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошёл в Тольятти 28 ноября.

"Основные события матча развернулись во второй двадцатиминутке, в ходе которой торпедовцы забросили две безответные шайбы. Счет на 30-й минуте открыл Сергей Костицын, который за счет индивидуальных действий смог пробраться к воротам "Лады" и переиграть голкипера хозяев Евгения Иванникова. В концовке периода своим мастерством блеснул другой легионер "Торпедо" Каспас Даугавиньш. Эти две шайбы предопределили исход встречи, а в оставшееся время ни одной из команд отличиться больше не удалось. Таким образом, вратарь "Торпедо" Станислав Галимов провел очередной "сухой" матч в карьере, который стал 40-м в рамках КХЛ", - говорится в пресс-релизе клуба.

Следующий матч в рамках КХЛ "Торпедо" проведёт 30 ноября с "Трактором"

Напомним, что в предыдущей игре 26 ноября "Торпедо" уступил екатеринбургскому "Автомобилисту" со счётом 1:5.

Перед этим нижегородцы провели два победных матча с "Металлургом" из Магнитогорска.

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