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Общество

Администрация Нижнего Новгорода ожидает от облправительства передачи прав на доходы от штрафов "Паркона" в 2018 году

30 ноября 2017 17:04  [68] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Администрация Нижнего Новгорода ожидает от правительства области передачи доходов от штрафов системы "Паркон" в 2018 году. Данную информацию озвучил в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода директор департамента финансов горадминистрации Юрий Мочалкин 30 ноября 2017 года.

В ходе заседания комиссии депутат Гордумы Владимир Герасичкин высказал опасение, что к моменту проведения Чемпионата мира по футболу в наступающем году город не справится со стихийной парковкой на газонах, а также обратил внимание депутатов на то, что за данные нарушения практически не существует административной ответственности для автовладельцев, так как слабо выстроена система контроля и собираемости штрафов с населения.

"От этого произвола не только страдает внешний облик города, но и бюджет. Мы не добираем штрафов, водители не видят в стихийной парковке никакой проблемы. Боюсь, что мы просто не успеем подготовиться к чемпионату, если так будет продолжаться. Иностранцы просто в ужас придут от этого зрелища", - отметил депутат.

Комментируя данное высказывание, Мочалкин сообщил, что на данный момент горадминистрация ведет переговоры с региональным правительством на предмет передачи полномочий по получению доходов штрафов за нарушение правил парковки в ведение администрации города.

"Ожидаем, что это произойдет в начале 2018 года, планируется, что данная мера сможет принести в городской бюджет от 100 и до 300 млн рублей при правильной организации деятельности. Штрафы за неправильную парковку собирает ГИБДД - это оператор, а доходы от штрафов поступают сейчас в областной бюджет, а будут приходить в город" - прокомментировал НИА "Нижний Новгород" директор департамента финансов.

Напомним, что недоимка по штрафам за нарушение ПДД в Нижегородской области составила 300 млн рублей за 10 месяцев 2017 года.

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