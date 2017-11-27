Нижегородский минстрой не ожидает срыва сроков завершения строительства метро до "Стрелки" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский минстрой не ожидает срыва сроков завершения строительства метро до станции "Стрелка" в связи текущим отставанием от графика. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве 1 декабря 2017 года.

Согласно информации, по состоянию на 22 ноября 2017 года зафиксировано отставание по строительству притоннельных сооружений, которое возникло из-за нарушения сроков со стороны генеральной подрядной организации.



"Отсрочка окончательных сроков завершения строительства не ожидается. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на апрель 2018 года", - отмечается в сообщении.

Напомним, 30 ноября стало известно, что уголовное возбуждено по факту невыплаты зарплаты строителям метро в Нижнем Новгороде.

В ноябре был создан штаб по продлению линии метро до станции "Стрелка" под председательством врио губернатора Глеба Никитина. Первое заседание штаба прошло 24 ноября, но, как сообщали в облправительстве, на нем рассматривались только организационные вопросы.

Также напомним, что уголовное дело расследуется по факту мошенничества при строительстве нижегородского метро. 13 сентября текущего года в порядке ст. 91 УПК РФ был задержан бывший руководитель организации–генподрядчика.

Контракт стоимостью 10,396 млрд рублей на строительство метро до станции "Стрелка" был заключен в марте 2015 года с ООО "Управление строительства – 620" ("СК "УС-620").

СПРАВКА:

ООО "Нижегородское "Строительное управление-620" ("НН "СУ-620") зарегистрировано в Нижнем Новгороде в июле 2015 года. Уставный капитал 10 тысяч рублей. Генеральный директор – Михаил Сергеевич Свиридов. Единственный учредитель ООО "Строительно-монтажное управление №6".

ООО "Строительно-монтажное управление №6" ("СМУ-6") зарегистрировано в Москве в июле 2014 года. Уставный капитал 10 тысяч рублей. Директор и единственный учредитель Владислав Анатольевич Костенко.

ООО "СК "Управление строительства-620" ("СК "УС-620") зарегистрировано в Москве в 2007 году. Уставный капитал 1 млн 22,04 тысячи рублей. Гендиректор Владислав Анатольевич Костенко. Учредители: Николай Александрович Батырев (0,1%), Владислав Анатольевич Костенко (99,8%, указано обременение – залог АО "АКБ Пересвет"); Александр Сергеевич Новоселов (0,1%).

ООО "Мир строительных конструкций" (ООО "МСК") зарегистрировано в г. Протвино Московской области в 2010 году. Уставный капитал 400 тысяч рублей. Генеральный директор Станислав Иванович Цыпляков, единственный учредитель Станислав Анатольевич Костенко. Основной вид деятельности - торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.