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Общество

Себестоимость проезда на метро в Нижнем Новгороде возрастет на 21% с вводом станции "Стрелка"

01 декабря 2017 12:59  [110] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Себестоимость проезда на метро в Нижнем Новгороде возрастет с 42 рублей до 51 рубля с вводом станции "Стрелка". Об этом директор МП "Нижегородское метро" Олег Яушев сообщил на заседании комиссии Думы Нижнего Новгорода по транспорту и связи 1 декабря 2017 года.

Как стало известно в ходе заседания, администрация в 2018 году получит 244 млн рублей в качестве субсидии от областного правительства на компенсацию выпадающих доходов, возникающих при перевозке пассажиров метрополитена.

"Тариф на проезд в метро, согласно закону, устанавливает губернатор. Себестоимость проезда была признана РСТ порядка 42 рублей, с пуском Стрелки она составит 51 рубль, а губернатор принял решение установить тариф на уровне 28 рублей. Поэтому и было принято решение о том, что область дополнительно метрополитену субсидирует через городской бюджет", - пояснил Яушев.

Напомним, стоимость проезда на метро в размере 28 рублей была установлена в августе 2017 года.

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