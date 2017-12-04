Фирма "Магистраль" выиграла торги на право создания парка на Стрелке в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ООО "Фирма "Магистраль" (Нижний Новгород) выиграло торги на право создания парка на Стрелке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.



Согласно информации, аукцион, назначенный на 30 ноября 2017 года, был признан несостоявшимся, поскольку в течение десяти минут после его начала никто из участников не подал предложение о цене контракта. При этом победителем было признано ООО "Фирма "Магистраль", так как его заявка на участие поступила раньше. Вторая заявка была подана ООО ГК "Ютон" (Нижний Новгород). Контракт должен быть заключен по начальной цене – 176,6 млн рублей.



Напомним, до 1 мая 2018 года подрядчику предстоит провести на Стрелке демонтаж зданий, ремонт трансформаторных подстанций, очистить территорию от деревьев и кустарников, провести благоустройство, положить брусчатку, утилизировать отходы. При проведении работ подрядчик также должен будет обеспечить сохранность объектов культурного наследия – металлических конструкций павильонов, входивших в состав Центрального здания XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года (пакгаузов, – прим. НИА "Нижний Новгород"), в частности выполнить антикоррозийную защиту каркасов зданий.



Напомним, в течение 2016-2017 годов на территории Стрелки были демонтированы портовые краны, снесены два бетонных пакгауза. Валерий Шанцев, бывший на тот момент главой региона, в июне 2017 года принял решение о сохранении еще двух "ажурных" металлических конструкций пакгаузов.



В сентябре 2017 года архитектурное бюро "Архслон" (Москва) выиграло конкурс на концепцию развития территории Стрелки.



СПРАВКА:

Учредителями ООО "Фирма "Магистраль" являются Олег Терехин и Реан Абраамян. Уставный капитал 1,7 млн рублей. Основной вид деятельности – строительство автодорог.