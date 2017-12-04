Председатель совета директоров нижегородского "Теплоэнерго" считает невозможным заключение договора концессии в 2018 году Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Председатель совета директоров нижегородского ОАО "Теплоэнерго" Марк Фельдман считает невозможным заключение договора концессии в 2018 году. Об этом он заявил журналистам после заседания комиссии Гордумы по бюджету 4 декабря 2017 года.

По его словам, концессия – "это серьезная задача, и торопливость здесь не нужна". "Как модель развития концессия обсуждается, рассчитывается. Но в будущем году это невозможно ни юридически, ни физически", - подчеркнул Фельдман.

Напомним, в феврале 2017 года гендиректор "Теплоэнерго" Александр Котельников сообщал, что возможность заключения концессии на 10-25 лет находится в стадии обсуждения, а администрация рассчитывает на заключение договора к началу 2018 года. Сообщалось, что "Теплоэнерго" планирует затратить по данному договору ориентировочно до 25 млрд рублей.

Напомним также, что 14 июня 2013 года администрация города подписала концессионное соглашение с ОАО "Нижегородский водоканал", согласно которому ресурсоснабжающая организация вступила во владение муниципальными сетями сроком на 25 лет. Однако соглашение было подписано не сразу, оно откладывалось в связи с позицией ряда депутатов городской Думы по этому вопросу. Так действующий на тот момент глава города Олег Сорокин отмечал, что "согласно мировому опыту, 90% проектов приватизации водоканалов провалилось".