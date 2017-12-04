Последние новости рубрики Экономика
04 декабря 2017 19:16  [117] Нижегородская администрация планирует выделить около 15 млн рублей на проект ликвидации Шуваловской свалки в 2018 году
04 декабря 2017 19:06  [98] Председатель совета директоров нижегородского "Теплоэнерго" считает невозможным заключение договора концессии в 2018 году
04 декабря 2017 14:56  [116] Нижегородская администрация ожидает экономию до 1 млрд рублей в связи с размещением облигаций
04 декабря 2017 13:18  [163] Нижегородская администрация планирует продать акции трех акционерных обществ в 2018 году
04 декабря 2017 12:42  [131] Аукцион по продаже администрацией города 7,76% акций ВЗАО "Нижегородская ярмарка" не состоялся
04 декабря 2017 12:13  [364] Алексей Малухин назначен и.о. руководителя региональной службы по тарифам Нижегородской области
04 декабря 2017 11:36  [172] Нижегородский КУГИ рассчитывает привлечь в бюджет-2018 на 19% меньше изначально запланированных доходов 2017 года
01 декабря 2017 18:30  [181] Таможенные органы ПФО на 6% увеличили перечисления в федбюджет за 11 месяцев 2017 года
01 декабря 2017 11:57  [216] Спрос на муниципальные облигации Нижнего Новгорода превысил предложение на 20%
30 ноября 2017 17:55  [370] "КУГИ только тормозит развитие Нижнего Новгорода", - Николай Сатаев
Экономика

Председатель совета директоров нижегородского "Теплоэнерго" считает невозможным заключение договора концессии в 2018 году

04 декабря 2017 19:06  [98] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Председатель совета директоров нижегородского ОАО "Теплоэнерго" Марк Фельдман считает невозможным заключение договора концессии в 2018 году. Об этом он заявил журналистам после заседания комиссии Гордумы по бюджету 4 декабря 2017 года.

По его словам, концессия – "это серьезная задача, и торопливость здесь не нужна". "Как модель развития концессия обсуждается, рассчитывается. Но в будущем году это невозможно ни юридически, ни физически", - подчеркнул Фельдман.

Напомним, в феврале 2017 года гендиректор "Теплоэнерго" Александр Котельников сообщал, что возможность заключения концессии на 10-25 лет находится в стадии обсуждения, а администрация рассчитывает на заключение договора к началу 2018 года. Сообщалось, что "Теплоэнерго" планирует затратить по данному договору ориентировочно до 25 млрд рублей.

Напомним также, что 14 июня 2013 года администрация города подписала концессионное соглашение с ОАО "Нижегородский водоканал", согласно которому ресурсоснабжающая организация вступила во владение муниципальными сетями сроком на 25 лет. Однако соглашение было подписано не сразу, оно откладывалось в связи с позицией ряда депутатов городской Думы по этому вопросу. Так действующий на тот момент глава города Олег Сорокин отмечал, что "согласно мировому опыту, 90% проектов приватизации водоканалов провалилось".

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph