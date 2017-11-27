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Общество

Нижегородская администрация не предусмотрела средства на ликвидацию Шуваловской свалки в 2018 году

01 декабря 2017 17:46  [38] Общество
Администрация Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Администрация Нижнего Новгорода не предусмотрела средства на ликвидацию Шуваловской свалки в бюджете 2018 года. Об этом директор департамента финансов администрации Юрий Мочалкин сообщил на заседании постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по экологии 1 декабря 2017 года.

По информации Мочалкина, в общей сложности на охрану окружающей среды города на следующий год заложено 107,5 млн рублей. В том числе 63,8 млн рублей будет направлено на содержание МКУ "Лесопарковое хозяйство Нижнего Новгорода", 27,6 млн рублей – на содержание МКУ "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Нижнего Новгорода". На мониторинг состояния окружающей среды будет направлено 6 млн рублей, на отлов и содержание безнадзорных животных – 10,1 млн рублей (за счет областных средств). Кроме того, по программе благоустройства в бюджете предусмотрено 162 млн рублей на озеленение города.

При этом, отвечая на вопросы участников заседания, Мочалкин сообщил, что средств на ликвидацию Шуваловской свалки в бюджете не заложено, однако планируется внести в него изменения и предусмотреть деньги на проектные работы. Кроме того, бюджет не предполагает финансирования готовящейся программы развития парков. "Цифровые параметры программы в департамент финансов не представлялись", - пояснил Мочалкин.

Напомним, горадминистрация планирует направить 7 млн рублей на проект рекультивации полигона в Шуваловской промзоне.

Ранее сообщалось, что администрация рассчитывает завершить рекультивацию этой свалки в 2019 году, начав ее в начале лета 2018 года. Данный полигон промышленных и бытовых отходов закрыт для складирования мусора в 1993 году. Из-за гниения бытовых отходов на свалке периодически происходит возгорание мусора. Высота полигона разнится от пяти до 13 метров.

Также напомним, что по иску нижегородской районной прокуратуры судом было принято решение о рекультивации свалки, обязанность провести которую в срок до 2018 года возложена на администрацию города.

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