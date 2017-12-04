Подрядчик перенес начало работы платных парковок на пл. Горького и ул. Ковалихинской в Нижнем Новгороде на 2018 год Общество

Место будущей платной парковки на пл. Горького Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Подрядчик перенес начало работы платных парковок на пл. Горького и ул. Ковалихинской на январь 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в муниципальном казенном учреждении "Центр организации дорожного движения" 4 декабря.



Ведомство сообщило, что строительно-монтажные работы должны были завершиться, в соответствии с условиями контракта, 30 ноября 2017 года. На вопрос, о том, были ли они завершены в действительности, учреждение не ответило, но отметим, что сейчас парковки не работают, и монтаж оборудования не завершен.



"В срок до января следующего года парковки будут действовать в режиме тестовой эксплуатации для ознакомления участников дорожного движения с правилами пользования. Стоимость парковки одного транспортного средства на парковке закрытого типа составит 50 рублей в час", - говорится в сообщении.



Кроме того, в ведомстве уточнили, что в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, он должен будет заплатить пени.



Ранее сообщалось, что созданием парковок занимается ульяновская компания "Проф-Ит Групп", которая стала единственным участником конкурсов.



Напомним , подрядчик должен поставить, установить и провести пуско-наладку автоматизированной информационной системы платных парковок на пересечении ул. Варварской и Ковалихинской, а также на пл. Горького. Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2017 года.

Ранее администрация города несколько раз переносила срок ввода указанных парковок.