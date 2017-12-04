План капитального ремонта МКД в Нижнем Новгороде на 2018 год увеличен в 1,6 раза Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

План капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) в Нижнем Новгороде на 2018 год увеличен с 344 до 548 домов. Об этом пресс-служба Гордумы сообщила 5 декабря 2017 года.

Согласно информации, и.о. генерального директора "Фонда капитального ремонта МКД в нижегородской области" Владимир Челомин сообщил 4 декабря, что изменение плана связано с исключением ряда домов, ремонт которых был запланирован на 2017 год.

Он напомнил, что план на 2017 год формировался с учетом включения в него домов из плана на 2014 – 2016 годы. По его словам, в течение 2014 – 2016 годов программа по капремонту в Нижнем Новгороде систематически не выполнялась, в связи с этим перенесены сроки выполнения работ, запланированных на 2017 год.

Напомним также, что Челомин в августе опровергал информацию о сокращении плана по капремонту домов в Нижегородской области на 2017 год. "С учетом переходящего остатка 2015-2016 годов, который по Нижнему Новгороду составляет более 800 многоквартирных домов (МКД), в текущем году региональному оператору необходимо выполнить капремонт порядка тысячи МКД областного центра. На 2018 год запланировано капитально отремонтировать 587 домов. Эти объемы выполнить вполне реально и о срыве программы речи не идет", - подчеркнул Челомин", - говорил тогда он.

Ранее сообщалось, что проект бюджета Нижнего Новгорода на 2018 год предполагает уменьшение в четыре раза средств на капремонт МКД по сравнению с 2017 годом – до 60,5 млн рублей.