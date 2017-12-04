Облправительство утвердило проект планировки территории Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Облправительство утвердило проект планировки территории Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, соответствующее постановление подписано и.о. губернатора Евгением Люлиным 1 декабря 2017 года.

Проект планировки был подготовлен ООО "Научно-производственное предприятие "Архитектоника" на основании государственного контракта от 25 апреля 2013 года.

Проектом даны предложения: по прохождению лыжероллерных трасс с твердым покрытием с исключением вырубки деревьев; реконструкции недействующей в настоящее время лыжной базы и трассы рядом с ней; организации входных зон с контрольно-пропускными пунктами и пунктами проката спортинвентаря; восстановлению существующей сети прогулочных дорожек; организации открытых гостевых автостоянок.

Также проектом предусмотрено, что по территории Щелоковского хутора не допускается проезд транспортных средств, кроме автомобилей специального назначения.

Предусмотрены открытые парковки на 142 машиноместа за границами памятника природы.

На прилегающей к нему территории планируется застройка зданиями в один-три этажа. Общая площадь застройки – 10,3 тысяч кв.м.

Площадь зеленых насаждений в границах памятника составит 320,8 га, площадь водоемов – 8 га.

Напомним также, что вопрос строительства лыжероллерных трасс на Щелоковском хуторе обсуждается с 2012 года. Тогда глава горадминистрации Олег Кондрашов сообщал, что муниципалитет вместе с правительством Нижегородской области рассматривает планы по созданию спортивного комплекса и современной освещенной лыжной трассы на Щелоковском хуторе. Предполагалось, что протяженность лыжни составит пять километров.

В 2016 году вопрос вновь был поднят, но тогда сообщалось, что облправительством еще не утвержден проект планировки территории хутора.