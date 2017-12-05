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Общество

Московская компания получила контракт на ремонт Мызинского моста в Нижнем Новгороде

06 декабря 2017 12:34  [104] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

АО "Ремонт мостов и тоннелей" получило право на ремонт Мызинского моста в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах с сайта Госзакупок.

Согласно информации, данная фирма стала победителем электронного аукциона, состоявшегося 4 декабря. Ещё одним участником аукциона было ООО" Магистраль" (Нижний Новгород).

Сумма контракта составляет 408 млн 496 тысяч рублей, что соответствует начальной (максимальной) сумме. Указанное АО зарегистрировано в Москве в 2014 году. Уставной капитал составляет 10 тысяч рублей. Генеральный директор Иван Чернега, учредитель Владимир Чернега.

Также напомним, в конце июня 2017 года министр транспорта и автомобильных дорог региона Александр Герасименко (в ноябре согласован на должность замглавы администрации Нижнего Новгорода) сообщал, что облправительство рассчитывает на начало ремонта Мызинского моста в 2017 году. На тот момент еще было неизвестно, проведения каких именно работ требует объект. Министр, однако, тогда подчеркнул, что нынешнее состояние моста не вызывает серьезных опасений. По его данным, ремонт одной лишь "верхней части" моста может потребовать 300-400 млн рублей.

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