Ксения Собчак открыла предвыборный штаб в Нижнем Новгороде 6 декабря Политика

Ксения Собчак Фото: sobchakprotivvseh.ru

Ксения Собчак, которая заявила о намерении баллотироваться на пост президента РФ, открыла предвыборный штаб в Нижнем Новгороде 6 декабря 2017 года. Об этом передает РИА Новости.

Напомним, изначально открытие штаба было запланировано на 5 декабря, но потом ее представитель в Нижнем Новгороде сообщил о переносе приезда Собчак в Нижний Новгород и открытия штаба на 6 декабря.

Штаб открыт на ул. Ульянова в центре города.

Напомним, президент России прибыл 6 декабря в Нижний Новгород. Приехав на Горьковский автозавод он также объявил о намерении баллотироваться в президенты в 2017 году.

Напомним также, выборы главы государства должны состояться в марте 2018 года. Предыдущие выборы прошли в 2012 году.