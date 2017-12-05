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Политика

Ксения Собчак открыла предвыборный штаб в Нижнем Новгороде 6 декабря

06 декабря 2017 18:19  [23] Политика
Ксения Собчак

Ксения Собчак

Фото: sobchakprotivvseh.ru

Ксения Собчак, которая заявила о намерении баллотироваться на пост президента РФ, открыла предвыборный штаб в Нижнем Новгороде 6 декабря 2017 года. Об этом передает РИА Новости.

Напомним, изначально открытие штаба было запланировано на 5 декабря, но потом ее представитель в Нижнем Новгороде сообщил о переносе приезда Собчак в Нижний Новгород и открытия штаба на 6 декабря.

Штаб открыт на ул. Ульянова в центре города.

Напомним, президент России прибыл 6 декабря в Нижний Новгород. Приехав на Горьковский автозавод он также объявил о намерении баллотироваться в президенты в 2017 году.

Напомним также, выборы главы государства должны состояться в марте 2018 года. Предыдущие выборы прошли в 2012 году.

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