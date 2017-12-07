Нижегородская администрация планирует отремонтировать 33 школы в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация планирует отремонтировать 33 школы в 2018 году. Об этом говорится в проекте программы комплексного развития социальной инфраструктуры Нижнего Новгорода на 2017-2027 годы, которую планируется принять на заседании Гордумы 13 декабря 2017 года.

Согласно документу, 33 школы будут отремонтированы в 2018 году, 24 – в 2019-ом, десять – в 2020-ом, 20 – в 2021-ом, 64 – в период с 2022-го по 2027 года. Таким образом, всего за ближайшие десять лет планируется отремонтировать 151 школу. Стоимость капремонта варьируется от 97,6 тысяч рублей (на ремонт школы №126 по пр.Молодежный) до 252,8 млн рублей (на школу №119 по ул.Дружаева).

Всего же в Нижнем Новгороде насчитывается 167 общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 120 590 человек.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода планирует выделить 687 млн рублей на строительство и реконструкцию школ в 2018 году.

Напомним также, что мэрия рассчитывает построить 43 новых здания школ и пристроев к ним в 2018-2027 годах.