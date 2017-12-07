Нижегородская администрация рассчитывает построить 43 новых зданий школ и пристроев к ним в 2018-2027 годах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация рассчитывает построить 43 новых зданий школ и пристроев к ним в 2018-2027 годах. Об этом говорится в проекте программы комплексного развития социальной инфраструктуры Нижнего Новгорода на 2017-2027 годы, которую планируется принять на заседании Гордумы 13 декабря 2017 года.

Всего планируется построить 18 новых школ. Согласно документу, к 2019 году планируется возвести школу на пр.Гагарина (675 мест, 518,6 млн рублей, аукцион на право строительство пройдет 18 декабря 2017 года, – прим. НИА "Нижний Новгород"), к 2020-му – в мкрн "Цветы" (1500 мест, 913,4 млн рублей, торги – 18 декабря), к 2021-му – в мкрн "Юг" (1100; 931,4 млн рублей), мкрн "Мончегорский" (800; 751,5 млн рублей), в границах улиц Машинная –Победная (1100; 939,9 млн рублей).

В период с 2022 года по 2027-й мэрия рассчитывает построить образовательные учреждения в мкрн "Северный" (1100 мест; 939,9 млн рублей), на ул. Тропинина (900; 819,9 млн рублей), ул. 50 лет Победы (700 мест; 686,8 млн рублей), в границах улиц Тимирязева-Пушкина (1100; 939,9 млн рублей), улиц Ванеева-Генарала Штеменко-60-летия Октября (800; 751,5 млн рублей), улиц Панина – Высоковский проезд - Высоковский переулок (800; 751,5 млн рублей), улиц Коновалова-Военный городок-поселок Новый (1100; 939,9 млн рублей), улиц Федосеенко-Достоевского-8 марта (900 мест; 819,9 млн рублей).

На этот же период запланировано окончание строительства школы в VIII мкрн "Верхние Печеры" (начало – 2019 год, 900 мест, 944,9 млн рублей), по бульвару Коноваленко (2020-й год; 500; 558,2 млн рублей), в мкрн "Зенит" (2021 год; 1100; 939,9 млн рублей), по ул. Родионова у дома №23 (2021-й; 1100; 939,9 млн рублей), у д.200 по ул.Родионова (2021-й; 900; 819,9 млн рублей).

Снести старые корпуса и построить новые планируется на месте школ №№140 (2020-2027 годы; 400 мест, 475,6 млн рублей) и 167 (2019-21 гг; 500; 558,2 млн рублей). Новые здания мэрия рассчитывает возвести к школам №№85 (2022-27 гг.; 300; 433,05 млн рублей) и 187 (2021-27 гг.; 1200; 950 млн рублей).

В 2018 году планируется возвести пристрой к школе №168 (250 мест, 238,1 млн рублей), к 2020-му – пристрои к школам №№55 (525; 586,1 млн рублей), 106 (200; 350,5 млн рублей), 22 (600; 613,8 млн рублей) и 117 (400; 475,3 млн рублей), к 2021-му - №№118 (1100; 939,9 млн рублей), 84 (425; 495,01 млн рублей). До 2027 года ожидается окончание строительства пристроев к школам №№126 (500; 558,2 млн рублей), 181 (400; 475,6 млн рублей), 120 (300; 433,05 млн рублей), 182 (800, 751,5 млн рублей), 64 (600; 613,8 млн рублей), 183 (400; 475,6 млн рублей) и к гимназии №67 (300; 433,05 млн рублей).

При условии приведения площади земельного участка школы в соответствие с действующими нормативами возможно строительство пристроев к школам №№7, 103, 113, лицею №8 и гимназии №13 (по 200 мест, 350 млн рублей, в 2022-2027 годах), а также к лицею №82 (400; 475,6 млн рублей; в 2022-2027 годах) и лицею №40 (200 мест, 350 млн рублей, в 2018-2019 годах).

Напомним также, что нижегородская администрация надеется на застройщиков в вопросе проектирования школ в новых микрорайонах.