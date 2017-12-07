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Общество

Монтаж новогодней елки ведется на пл. Минина в Нижнем Новгороде 8 декабря 2017 года

08 декабря 2017 14:30  [118] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Монтаж новогодней елки ведется на пл. Минина в Нижнем Новгороде 8 декабря 2017 года.

Искусственную елку устанавливают напротив здания медицинской академии. И.о. главы горадминистрации Наталия Казачкова сообщила, что монтаж будет завершен 15 декабря 2017 года, официальное открытие состоится 26 декабря.

"Праздничные мероприятия, в том числе работа новогоднего базара, начнутся 23 декабря. Работа рождественских ярмарок продолжится вплоть до 7 января 2018 года. В этом году мы украсим 44 основные улицы и восемь площадей", - рассказала Казачкова.

И.о. сити-менеджера также подчеркнула, что на пл. Маркина впервые будет установлен ледовый каток, а также развернут рождественский базар. Участники мероприятий выразили готовность сварить безалкогольный глинтвейн, заварить горячий чай, принести пряники.

Напомним, что три четверти расходов на украшение города в 2017 году взяли на себя нижегородские бизнесмены. 6 декабря была открыта новогодняя елка на площади Горького.

Напомним также, что ГК "Мегаполис" получила право украсить Нижний Новгород к новогодним праздникам за 13,1 млн рублей.

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