ООО "Нейрика – Решения" стало первым резидентом ТОСЭР "Саров" в Нижегородской области Бизнес

ООО "Нейрика – Решения" стало первым резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Саров" в Нижегородской области. Об этом горадминистрация Сарова сообщила 8 декабря 2017 года.

Согласно информации, 8 декабря состоялась торжественная церемония передачи свидетельства, удостоверяющего юридическое лицо в качестве резидента ТОСЭР.

Предприятие планирует создавать программное обеспечение. Как пояснил НИА "Нижний Новгород" представитель администрации Сарова, предприятие является дочерней компанией оператора связи Neirika и будет заниматься разработкой облачной омниканальной платформы для малого и среднего предпринимательства.

По словам технического директора "Нейрика – Решения" Андрея Ушакова, в бизнес-плане организации стоит цель – создать на территории города 80 новых рабочих мест. Он отметил, что одним из аргументов в пользу вступления в ТОСЭР Саров стало наличие в городе качественной системы образования и собственного вуза, готовящего специалистов технической направленности.

Напомним, в апреле 2017 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития в Сарове. "По оценке минэкономразвития РФ, создание ТОР "Саров" обеспечит привлечение более 10 млрд рублей инвестиций. В результате реализации инвестиционных проектов будет создано не менее 1,8 тысяч рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды составят около 10 млрд рублей", - отмечалось на сайте кабмина.

Напомним также, депутаты Заксобрания Нижегородской области в сентябре одобрили снижение налоговых ставок для резидентов ТОСЭР "Саров".

СПРАВКА:

Neirika предоставляет коммуникационные услуги на основе собственной облачной платформы. В частности, компания предоставляет услуги телефонии и организации колл-центров.

ООО "Нейрика – Решения" зарегистрировано в Сарове. Уставный капитал общества составляет 10 тысяч рублей и принадлежит Михаилу Дагаеву.