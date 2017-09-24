Депутаты ЗС НО одобрили снижение налоговых ставок для резидентов ТОСЭР "Саров" Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области одобрили снижение налоговых ставок для резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Саров". Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 26 сентября 2017 года.



Изменения были внесены в законы "О налоге на имущество организаций" и "О предоставлении льгот по налогу на прибыль организаций". В соответствии с ними, ставка по налогу на прибыль для резидентов ТОСЭР будет составлять 5% вместо 17% в течение пяти налоговых периодов после получения первой прибыли, затем – 10% в течение еще пяти налоговых периодов. Помимо этого, организации будут на десять лет освобождены от налога на имущество.



Как ранее сообщала министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима, сумма льгот по налогу на прибыль для резидентов ТОСЭР в 2018-2020 годах составит 250 млн рублей в год, по налогу на имущество организаций – около 400 млн рублей.



Напомним, в апреле 2017 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития в Сарове Нижегородской области. "По оценке минэкономразвития РФ, создание ТОР "Саров" обеспечит привлечение более 10 млрд рублей инвестиций. В результате реализации инвестиционных проектов будет создано не менее 1,8 тысяч рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды составят около 10 млрд рублей", - отмечалось на сайте кабмина.