Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Экономика
26 сентября 2017 10:56  [62] ЗС НО одобрило увеличение авансового платежа по налогу для трудовых мигрантов на 2,5% в 2018 году
26 сентября 2017 10:54  [67] Депутаты ЗС НО одобрили снижение налоговых ставок для резидентов ТОСЭР "Саров"
26 сентября 2017 10:40  [107] ЗС НО одобрило выделение 29 млн рублей дополнительно на создание мультимедийной выставки на Нижегородской ярмарке
25 сентября 2017 18:29  [184] Объем производства обрабатывающих предприятий Нижегородской области вырос на 6% в январе-августе 2017 года
25 сентября 2017 17:11  [379] Нижегородские транспортные МП накопили более 1,5 млрд рублей общего долга
22 сентября 2017 18:27  [255] МП "Нижегородское метро" планирует направить почти 8 млн рублей на закупку рельсов
22 сентября 2017 17:20  [215] Почти на 4,5% подорожал бензин в Нижнем Новгороде с начала 2017 года по сентябрь
22 сентября 2017 14:20  [795] Росприроднадзор выявил несколько незаконных свалок в Бурнаковской низине в Нижнем Новгороде
22 сентября 2017 14:06  [359] Глава управления казначейства по Нижегородской области Екатерина Мазина покинула свой пост
21 сентября 2017 18:12  [202] Нижегородское правительство намерено прокредитоваться на 1 млрд рублей
Экономика

Депутаты ЗС НО одобрили снижение налоговых ставок для резидентов ТОСЭР "Саров"

26 сентября 2017 10:54  [67] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области одобрили снижение налоговых ставок для резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Саров". Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 26 сентября 2017 года.

Изменения были внесены в законы "О налоге на имущество организаций" и "О предоставлении льгот по налогу на прибыль организаций". В соответствии с ними, ставка по налогу на прибыль для резидентов ТОСЭР будет составлять 5% вместо 17% в течение пяти налоговых периодов после получения первой прибыли, затем – 10% в течение еще пяти налоговых периодов. Помимо этого, организации будут на десять лет освобождены от налога на имущество.

Как ранее сообщала министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима, сумма льгот по налогу на прибыль для резидентов ТОСЭР в 2018-2020 годах составит 250 млн рублей в год, по налогу на имущество организаций – около 400 млн рублей.

Напомним, в апреле 2017 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития в Сарове Нижегородской области. "По оценке минэкономразвития РФ, создание ТОР "Саров" обеспечит привлечение более 10 млрд рублей инвестиций. В результате реализации инвестиционных проектов будет создано не менее 1,8 тысяч рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды составят около 10 млрд рублей", - отмечалось на сайте кабмина.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph