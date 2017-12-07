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Бизнес

Нижегородское минэкологии и "Управление отходами-НН" заключили договор на 3,2 млрд рублей

11 декабря 2017 12:00  [38] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области и ЗАО "Управление отходами-НН", выбранное региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе, заключили договор на 3,2 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ЗАО "Управление отходами-НН".

Согласно информации, контракт был подписан 8 декабря 2017 года. В соответствии с ним, компания будет оказывать региону свои услуги в течение 11 лет. Их стоимость определена в сумме 3 млрд 214 млн рублей. Это составляет 269% от балансовой стоимости активов ЗАО "Управление отходами-НН".

Региональный оператор будет осуществлять cбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов, а также ликвидировать несанкционированные свалки ТКО.

Напомним, о том, что "Управление отходами-НН" стало первым регоператором по обращению с ТКО в Нижегородской области, стало известно 24 ноября. Конкурс проводился по зоне деятельности IV, в которую входят семь муниципальных районов и городских округов: Борский, Городецкий, Семеновский, Ковернинский, Сокольский, левобережные части Лысковского и Воротынского районов с населением примерно в 270 тысяч человек. Всего в области планируется выбрать девять региональных операторов.

Согласно федеральному законодательству, до 1 января 2019 года во всех регионах России должен заработать институт региональных операторов по обращению с ТКО. Основной идеей нововведения является сосредоточение всех потоков отходов на определенной территории под управлением одного выбранного по специальным критериям оператора.

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