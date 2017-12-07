Профильный комитет ЗС НО отложил вопрос об увеличении возмещения транспортным предприятиям выпадающих доходов в 2018 году

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Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания Нижегородской области отложил вопрос об увеличении расходов на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов от перевозки льготников в 2018 году. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании комитета, 11 декабря 2017 года.
Члены комитета рассмотрели поправку ко второму чтению законопроекта о бюджете, предполагающую увеличение расходов на эти цели на 586 млн рублей.
И.о. замгубернатора Антон Аверин заявил, что вопрос требует дополнительных обсуждений. "Мы должны более детально к этому подойти, отработать модель по региону в целом, потому что этими деньгами мы не должны решать проблему неэффективной работы самих перевозчиков. Закладывать конкретную сумму неправильно. Я бы попросил пока этот вопрос не рассматривать и дать нам время", - сказал он.
Аверин подчеркнул, что на проработку вопроса потребуется время, и пообещал решить его в рамках рабочей группы до конца февраля.
И.о. министра финансов Ольга Сулима также добавила, что вопрос очень сложный, и решать его необходимо, хорошо проработав все детали. Она также напомнила, что увеличение этой статьи расходов на 70 млн рублей уже заложено в бюджете. Средства будут выделены в первом квартале.
В итоге члены комитета одобрили законопроект во втором чтении без этой поправки.
Напомним, Заксобрание одобрило законопроект о бюджете на 2018 год в первом чтении 30 ноября.
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