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Общество

Поезд "Сапсан" будет курсировать между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом с 1 марта 2018 года

12 декабря 2017 13:10  [61] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Поезд "Сапсан" вновь будет курсировать между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом с 1 марта 2018 года. Об этом пресс-служба РЖД сообщила 12 декабря 2017 года.

Согласно информации, движение "Сапсана" возобновляется для обеспечения повышенного спроса на поездки между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом.

"Сапсан" будет курсировать ежедневно по следующему расписанию: поезд № 771 "Санкт-Петербург – Нижний Новгород" будет отправляться в 17:00 и прибывать в Нижний Новгород в 00:59. В Москве посадка будет осуществляться на Курском вокзале в 20:54 - 21:08. Время в пути - 7 часов 59 минут;

поезд № 757 "Нижний Новгород – Санкт-Петербург" с отправлением из Нижнего Новгорода в 05:09, прибытием в Санкт-Петербург в 13:20. Остановка в Москве на Курском вокзале с 09:03 по 09:18. Время в пути - 8 часов 11 минут.

Продажа проездных документов на поезда "Сапсан" уже открыта. Приобрести билеты можно за 90 суток до отправления поезда.

Напомним, что глава Горьковской железной дороги Анатолий Лесун в конце сентября не исключил возвращение "Сапсана" в Нижний Новгород. Он напомнил, что курсирование поездов "Сапсан" было сосредоточено на направлении Москва – Санкт-Петербург из-за большого спроса после того, как на направлении Нижний Новгород – Москва были запущены поезда "Стриж".

Напомним также, что поезда "Сапсан" курсировали из Нижнего Новгорода через Москву до Санкт-Петербурга в 2010 – 2015 годах. Позднее на участке Нижний Новгород – Москва из заменили поезда "Стриж" и "Ласточка". Сейчас из скоростных поездов ежедневно между Нижним Новгородом и Москвой курсирует четыре "Ласточки" и пять "Стрижей".

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