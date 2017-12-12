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Общество

"Сормовская кондитерская фабрика" поставит конфеты для детских новогодних подарков в Нижнем Новгороде

13 декабря 2017 14:22  [80] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

ЗАО "Сормовская кондитерская фабрика" поставит конфеты для детских новогодних подарков в Нижнем Новгороде. Данная информация была публикована в материалах на сайте Госзакупок.

Согласно информации, на электронные торги, объявленные горадминистрацией, была подана заявка от одного участника в связи с чем аукцион 12 декабря 2017 года был признан несостоявшимся. Комиссия приняла решение заключить контакт с единственным участником по цене, предложенной фабрикой: 15 млн 543 тысячи рублей (чуть ниже начальной)

По условиям контракта будет сформировано 130 тысяч 177 новогодних подарков.

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