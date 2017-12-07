Последние новости рубрики Общество
07 декабря 2017 18:13  [0] Житель Дзержинска Нижегородской области оштрафован на 20 тысяч рублей за нарушения при проведении пикета
07 декабря 2017 17:46  [182] Никто не заявился на 14 назначенных на 8 декабря аукционов по развитию застроенных территорий в Нижнем Новгороде
07 декабря 2017 17:41  [57] Суд арестовал на четверо суток жителя Дзержинска Нижегородской области за публикацию нацистской символики
07 декабря 2017 17:20  [72] Вопросы развития системы социального обслуживания населения обсудили на заседании Ассоциации парламентов ПФО 7 декабря
07 декабря 2017 16:43  [95] Нижегородская администрация планирует отремонтировать 33 школы в 2018 году
07 декабря 2017 15:44  [96] Более 20 компаний подали заявки на конкурс "Серебряный Лучник"-Приволжье по данным на 7 декабря
07 декабря 2017 15:06  [168] "Предложение водителям бесплатного проезда – наиболее действенный метод борьбы с пробками во время снегопада", - Иван Сергеев
07 декабря 2017 14:32  [192] Нижегородская администрация рассчитывает построить 43 новых здания школ и пристроев к ним в 2018-2027 годах
07 декабря 2017 12:29  [1429] Три четверти расходов на украшение города в 2017 году взяли на себя нижегородские бизнесмены
07 декабря 2017 12:20  [610] Глеб Никитин предложил внедрить контракты полного цикла по дорогам в Нижегородской области
Общество

Никто не заявился на 14 назначенных на 8 декабря аукционов по развитию застроенных территорий в Нижнем Новгороде

07 декабря 2017 17:46  [182] Общество
Администрация Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Никто не заявился на 14 назначенных на 8 декабря аукционов по развитию застроенных территорий в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

8 декабря 2017 года должны были пройти 14 аукционов на РЗТ в областном центре. Все торги были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. На конкурс выставлялись территории в Ленинском районе – в границах улиц Гончарова, Усиевича; улиц Героя Советского Союза Сафронова, Диксона, Памирская, Перекопская; в Приокском районе – ул. Батумская, Углова; Пятигорская, Батумская; Азовская, пр. Гагарина; Столетова, Батумская; в Автозаводском – в границах пр. Молодежный, ул. Красноуральская, пр. Ильича, ул. Левитана; Советском - Сестер Рукавишниковых, Горловская, Агрономическая, Моховая; 2-я Оранжерейная.

С торгов также не были реализованы пять территорий в центре Нижнего Новгорода – два участка по ул. Грузинская, в границах улиц Малая Ямская, Большие Овраги, улиц Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Максима Горького, по улице Студеная.

Напомним, что администрация назначила десять аукционов на развитие территорий на 22 декабря, 11 – на 29 декабря 2017 года.

Напомним также, что все девять объявленных на 1 декабря аукционов РЗТ были признаны несостоявшимися.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph