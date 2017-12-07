Никто не заявился на 14 назначенных на 8 декабря аукционов по развитию застроенных территорий в Нижнем Новгороде Общество

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Никто не заявился на 14 назначенных на 8 декабря аукционов по развитию застроенных территорий в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

8 декабря 2017 года должны были пройти 14 аукционов на РЗТ в областном центре. Все торги были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. На конкурс выставлялись территории в Ленинском районе – в границах улиц Гончарова, Усиевича; улиц Героя Советского Союза Сафронова, Диксона, Памирская, Перекопская; в Приокском районе – ул. Батумская, Углова; Пятигорская, Батумская; Азовская, пр. Гагарина; Столетова, Батумская; в Автозаводском – в границах пр. Молодежный, ул. Красноуральская, пр. Ильича, ул. Левитана; Советском - Сестер Рукавишниковых, Горловская, Агрономическая, Моховая; 2-я Оранжерейная.

С торгов также не были реализованы пять территорий в центре Нижнего Новгорода – два участка по ул. Грузинская, в границах улиц Малая Ямская, Большие Овраги, улиц Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Максима Горького, по улице Студеная.

Напомним, что администрация назначила десять аукционов на развитие территорий на 22 декабря, 11 – на 29 декабря 2017 года.

Напомним также, что все девять объявленных на 1 декабря аукционов РЗТ были признаны несостоявшимися.