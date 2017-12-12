Профильный комитет ЗС НО одобрил увеличение господдержки АПК на 400 млн рублей в бюджете 2018 года Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области одобрил во II чтении законопроект об областном бюджете на 2018 год. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании комитета, 14 декабря 2017 года.



Члены комитета обсудили ряд поправок ко второму чтению законопроекта. Так, были отклонены поправки о расходах в размере 5 млн рублей на создание нацпарка в Нижегородской области, о снятии 591 млн рублей с обслуживания госдолга, 99 млн рублей — со строительства Дома правительства в Нижегородском кремле, 33 млн рублей — с финансирования выставочной деятельности, 27 млн рублей — с финансирования государственных СМИ.



При этом депутаты согласились с тем, что нужно снять 100 млн рублей с финансирования НГИЭУ (Княгинино). Данная поправка была инициирована депутатом Василием Сухановым, который предложил направить средства в резервный фонд. Большинство депутатов поддержали поправку, отметив, что не получили обоснования ежегодного увеличения бюджета вуза.



Также комитет поддержал поправку о выделении 300 млн рублей на поддержку детей-сирот. Было принято решение и о выделении дополнительных 70 млн рублей на программу развития комфортной городской среды, хотя поправка предполагала увеличение финансирования на 264 млн рублей. Ещё 75 млн рублей будет выделено в I квартале 2017 года. Кроме того, на поддержку сельского хозяйства дополнительно должно быть направлено 400 млн рублей.



За проект закона во втором чтении проголосовали 26 членов комитета, против — двое, один воздержался.



Напомним, Заксобрание в I чтении одобрило проект закона о бюджете на 2018 год 30 ноября.



Ранее депутаты предлагали увеличить расходы на сельское хозяйство на 1,6 млрд рублей, однако и.о. министра финансов региона Ольга Сулима назвала эту цифру "заоблачной" и сказала, что пока таких денег нет.

Как сообщалось ранее, законопроект об областном бюджете на 2018 год был внесен в Заксобрание 25 октября. На развитие сельского хозяйства в нем было заложено 2,9 млрд рублей.