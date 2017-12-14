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Культура и отдых

Нижегородский оперный театр представит новую постановку оперетты "Сильва" в 2019 году

14 декабря 2017 19:49  [38] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородский театр оперы и балета представит новую постановку оперетты "Сильва" в 2019 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в театре 14 декабря 2017 года.

В первый раз на нижегородской сцене спектакль был поставлен в 1941 году режиссером Борисом Покровским. С тех пор "Сильва" всегда оставалась в репертуаре. Четвертой (и последней) постановке оперетты в 2017 году исполнилось 20 лет. Всего за время своего существования спектакль был сыгран 105 раз.

Режиссером нового спектакля станет постановщик спектаклей на сценах театров Франции, Швейцарии, Германии, Болгарии, Белоруссии, Эстонии, России, лауреат премии "Золотая маска" Сусанна Цирюк. Сценографом выступит Алексей Тарасов. Список актеров на данный момент утверждается.

Премьера заявлена на март 2019 года. Как сообщается в материалах на сайте Госзакупок, на выполнение работы по созданию и передаче проекта художественного оформления декораций, сценического света к спектаклю театр намерен потратить 350 тысяч рублей. Оформление должно быть готово к сдаче в срок не позднее 30 сентября 2018 года.

Напомним, что Нижегородский оперный театр планирует поставить оперу "Нижегородцы" композитора Эдуарда Направника к 2020 году.

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