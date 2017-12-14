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Общество

Министр транспорта РФ Максим Соколов торжественно откроет пр. Молодежный после реконструкции в Нижнем Новгороде 16 декабря

15 декабря 2017 12:10  [80] Общество
Максим Соколов

Максим Соколов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министр транспорта РФ Максим Соколов торжественно откроет пр. Молодежный после реконструкции в Нижнем Новгороде 16 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Согласно информации, завтра полпред Михаил Бабич вместе с Максимом Соколовым, врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным и генеральным директором – председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым примет участие в торжественном открытии после реконструкции проспекта Молодежный, который связывает аэропорт с центром Автозаводского района и станцией метро "Парк культуры".

Также Бабич, Соколов, Никитин и Белозеров посетят окружной полуфинал конкурса "Лидеры России" в Нижнем Новгороде. Параллельно полуфинал конкурса 16 декабря будет проходить в Самаре. Из 301 полуфиналиста ПФО 148 человек приглашены в Нижний Новгород, в том числе: из Нижегородской области – 53, Пермского края – 29, Удмуртской Республики – 20, Чувашской Республики – 19, Кировской области – 10, Пензенской области и Республики Мордовия – по шесть, Республики Марий Эл – пять участников.

Напомним, движение по пр. Молодежный стартовало 9 декабря. Реконструкция длилась больше года, стоимость работ составила 3,7 млрд рублей.

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