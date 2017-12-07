Движение по пр. Молодежный в Нижнем Новгороде откроется 9 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение по пр. Молодежный в Автозаводском районе Нижнего Новгорода откроется 9 декабря. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 8 декабря 2017 года.

Согласно информации, в связи с завершением реконструкции проспекта на него вернется общественный транспорт.

Автобусы №15 будут следовать от поселка Ивановка по ул. Восточной, Доскинскому шоссе, пр. Молодежному, ул. Краснодонцев, пр. Ильича и пр. Ленина до станции метро "Автозаводская". В обратном направлении - по пр. Ленина и пр. Ильича, ул. Красноуральской, пр. Молодежному, Доскинскому шоссе, ул. Восточной.

Автобусы №54 будут следовать от поселка Доскино по ул. Бахтина и ул. Заслонова, Доскинскому шоссе, пр. Молодежному, ул. Краснодонцев, пр. Ильича и пр. Ленина до станции метро "Автозаводская". В обратном направлении - по пр. Ленина и пр. Ильича, ул. Красноуральской, пр. Молодежному, Доскинскому шоссе, ул. Заслонова и ул. Бахтина.

Автобусы №№56 и 79 на участке от станции "Петряевка" до пр. Ильича будут следовать по пр. Молодежному и ул. Краснодонцев в обоих направлениях.

Автобусы №№58 т Т-37 на участке от станции "Петряевка" до ул. Краснодонцев в прямом направлении будут следовать по пр. Молодежному и ул. Краснодонцев, в обратном направлении - по пр. Ильича и ул. Красноуральской.

Автобусы № Т-59 на участке от 52 квартала до пр. Ильича в прямом направлении будут следовать по пр. Молодежному и ул. Краснодонцев, в обратном направлении - по пр. Ильича и ул. Красноуральской.

Автобусы №№ Т-98 и Т-117 на участке от ул. Спутника до пр. Кирова будут следовать по ул. Красноуральской, пр. Ильича, ул. Красных Партизан в обоих направлениях.

Отменяются остановочные пункты "Озеро" и "Предприятие" на пр. Молодежном.

На маршрутах №№15, 54, 56, 58, 79 и Т-37 вводится остановочный пункт "Трамвайное депо №3" на пр. Молодежном в районе пересечения с ул. Карьерной.

На маршрутах №№56 и 79 вводятся остановочные пункты "Ул. Краснодонцев", "35 квартал" и "43 квартал" при движении в направлении станции "Петряевка".

Напомним, подрядчик "Жилстрой-НН" и главное управление автодорог Нижегородской области подписали государственный контракт на реконструкцию проспекта Молодежный 10 июня 2016 года. Сумма контракта составила 3 млрд 726,8 млн рублей. Окончание работ в соответствии с контрактом было назначено на ####30 ноября##.