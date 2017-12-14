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Культура и отдых

Символом новогодних праздников в Нижнем Новгороде станет ростовая кукла "Щелкунчик"

15 декабря 2017 15:04  [73] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Символом новогодних праздников в Нижнем Новгороде станет ростовая кукла "Щелкунчик". Об этом директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Наталья Суханова сообщила на пресс-конференции 15 декабря 2017 года.

По ее словам, праздничные мероприятия на главной площадке города начнутся 23 декабря в 12:00 и завершатся 7 января в 21:00. Новогодний городок будет работать на пл. Минина и Пожарского. Каждый день в указанный период будет посвящен определенной тематике: кино, театр, цирк, мультипликация. Подробное расписание праздников департамент опубликует на собственном информационном ресурсе и на сайте горадминистрации.

На площадке будут расположены фотозона, где гости смогут сфотографироваться с Дедом Морозом и получить бесплатное фото на память; зона мастер-классов; сцена для концертных программ. Кроме того, отдыхающих будут встречать ростовые куклы.

Главный символ новогоднего праздника - двухметровая ростовая кукла "Щелкунчик" будет доставлена на площадь накануне праздника. В течение указанного периода на площади будет работать информационный центр, в котором любой желающий сможет узнать информацию о мероприятиях и работе развлекательных площадок.

В ночь с 31 декабря на 1 января массовые гуляния на площади начнутся с 22:00 и продолжатся до трех часов ночи. В 01:30 состоится фейерверк, далее до 03:00 будет продолжаться дискотека. Для отдыхающих будут предоставлены два трамвая, пять троллейбусов и пять автобусов во все районы Нижнего Новгорода. Работа метрополитена будет продлена до двух часов ночи.

Напомним, что новогодняя интерактивная карта размещена на сайте администрации Нижнего Новгорода. На ней отмечены катки, елочные комплексы и праздничные базары. Кликнув на значок, можно увидеть адрес площадки, а в случае с новогодними базарами – еще и время их работы и ассортимент продукции. В основном это живые ели и игрушки, сувениры и сладости.

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