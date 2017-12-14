Движение транспорта изменится в связи с монтажом новогоднего городка на пл. Минина в Нижнем Новгороде с 15 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение транспорта изменится в связи с монтажом новогоднего городка на пл. Минина в Нижнем Новгороде с 15 декабря 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, 15 декабря на площади Минина и Пожарского начнется монтаж главного новогоднего городка.

В связи с подготовкой к предстоящим праздникам и с праздничными мероприятиями в центральной части города будет изменено движение транспорта: с 07:00 15 декабря 2017 года до 21:00 9 января 2018 года движение на участке от памятника Чкалову до улицы Минина, на площади Маркина (на участке от улицы Рождественской до Нижне-Волжской набережной) будет организовано с объездом зоны проведения мероприятий по прилегающим улицам.

Как сообщалось ранее, общегородские праздничные мероприятия стартуют 23 декабря. Работа рождественских ярмарок продолжится вплоть до 7 января 2018 года. На центральной площади города будут проходить мастер-классы, где нижегородцы смогут попробовать себя в разных ипостасях. Посетив павильоны рождественского базара, можно будет купить сувенирную продукцию, хохломские изделия, текстиль ручной работы с символикой "Горьковских елок". На площади Маркина впервые будет установлен каток с искусственным льдом, а также развернут рождественский базар.

Напомним, что в этом году впервые все новогодние мероприятия в Нижнем Новгороде проходят в рамках общероссийского зимнего фестиваля городской среды "Выходи гулять". Фестиваль проводится с 15 декабря 2017 года по10 апреля 2018 года.

Как сообщалось ранее, ООО ГК "Мегаполис" (Санкт-Петербург) получило право украсить Нижний Новгород к новогодним праздникам за 13,1 млн рублей. Отметим, что эта же компания выполнит в городе праздничное оформление флагштоками и декоративно-художественное оформление к ЧМ-2018.

Напомним, что монтаж новогодней елки начался на пл. Минина в Нижнем Новгороде 8 декабря