ООО "Технологии безопасности" получило право построить школу в ЖК "Цветы" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

ООО "Технологии безопасности" получило право построить школу в ЖК "Цветы" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах с сайта Госзакупок.



Согласно информации, аукцион 15 декабря признан несостоявшимся, так как была подана лишь одна заявка от участника, признанного в итоге победителем. Здание будет построено по начальной (максимальной) цене контракта: 664 млн 806 тысяч рублей.



По проекту школа будет пятиэтажной, она рассчитана на 1,5 тысячи учащихся. Общая площадь здания составит 23,2 тысячи кв метров.

Напомним, что начальная (максимальная) цена контракта составляет 664,8 млн рублей. Источник финансирования – средства бюджета Нижнего Новгорода на 2017-2019 годы, в том числе областные субсидии. Предполагается, что строительство займет 21 месяц.

СПРАВКА:

ООО "Технологии безопасности" зарегистрирован по адресу: Нижний Новгород, ул. Новинкова-Прибоя, 4 , офис 301. Юрлицо было создано в 2013 году, уставной капитал составляет 520 тысяч рублей. Генеральный директор - Рустам Арусланов, учредитель — Руслан Нурдинов.