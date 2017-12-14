Последние новости рубрики Общество
15 декабря 2017 17:46  [8] ООО "Прогресс-Бор" выиграло аукцион на строительство школы на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде
15 декабря 2017 17:30  [37] Нижегородский дептранс предупредил водителей о работе эвакуаторов в дни новогодних праздников
15 декабря 2017 17:21  [40] ООО "Технологии безопасности" получило право построить школу в ЖК "Цветы" в Нижнем Новгороде
15 декабря 2017 16:57  [76] МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за сильного ветра и метели 15-16 декабря
15 декабря 2017 16:19  [76] Студенты-экологи ННГАСУ приняли участие в образовательной викторине от Минэкологии и "Управления отходами-НН"
15 декабря 2017 15:37  [114] Нижегородская администрация приняла постановления о развитии застроенных территорий в Нижегородском и Сормовском районах
15 декабря 2017 15:34  [86] Освящение отреставрированного храма прошло в г.о. Бор Нижегородской области 15 декабря
15 декабря 2017 13:56  [125] Молодежная палата Нижнего Новгорода подвела итоги 2017 года
15 декабря 2017 13:43  [184] Администрация Нижнего Новгорода в четвертый раз выставила на торги свою долю в доме поэта Анатолия Мариенгофа
15 декабря 2017 12:54  [247] Нижегородский завод "РУМО" утилизировал более 80 тонн опасных отходов после вмешательства Росприроднадзора
Общество

ООО "Технологии безопасности" получило право построить школу в ЖК "Цветы" в Нижнем Новгороде

15 декабря 2017 17:21  [40] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

ООО "Технологии безопасности" получило право построить школу в ЖК "Цветы" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах с сайта Госзакупок.

Согласно информации, аукцион 15 декабря признан несостоявшимся, так как была подана лишь одна заявка от участника, признанного в итоге победителем. Здание будет построено по начальной (максимальной) цене контракта: 664 млн 806 тысяч рублей.

По проекту школа будет пятиэтажной, она рассчитана на 1,5 тысячи учащихся. Общая площадь здания составит 23,2 тысячи кв метров.

Напомним, что начальная (максимальная) цена контракта составляет 664,8 млн рублей. Источник финансирования – средства бюджета Нижнего Новгорода на 2017-2019 годы, в том числе областные субсидии. Предполагается, что строительство займет 21 месяц.

СПРАВКА:
ООО "Технологии безопасности" зарегистрирован по адресу: Нижний Новгород, ул. Новинкова-Прибоя, 4 , офис 301. Юрлицо было создано в 2013 году, уставной капитал составляет 520 тысяч рублей. Генеральный директор - Рустам Арусланов, учредитель — Руслан Нурдинов.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph