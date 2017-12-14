Задолженность по заработной плате в Нижегородской области выросла на 13% за ноябрь 2017 года Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Задолженность по заработной плате в Нижегородской области выросла на 13% за ноябрь 2017 года. Об этом сообщается в материалах на сайте Росстата 15 декабря.

Согласно информации, размер суммарной задолженности предприятий своим сотрудникам по данным на 1 декабря составил 13,2 млн рублей. Вся задолженность – за счет отсутствия собственных средств.

По данному показателю регион занимает восьмое место по ПФО (лидирует Самарская область, долги по зарплате в которой – 40,4 млн рублей). В целом по ПФО задолженность по зарплате на 1 декабря составила 204 млн рублей, увеличившись за месяц на 6,9%.

Напомним, что СУ СК РФ по Нижегородской области организовал доследственную проверку по факту невыплаты заработной платы работникам ОАО "РУМО" (Нижний Новгород). По данным СК, задолженность предприятия по заработной плате по данным на 15 декабря 2017 года составляет около 30 млн рублей.

Напомним также, что 8 декабря ГУММиД сообщил о погашении задолженности генподрядчика перед строителями нижегородского метро.