СУ СК по Нижегородской области проводит проверку по факту невыплаты заработной платы работникам ОАО "РУМО" Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области проводит проверку по факту невыплаты заработной платы работникам ОАО "РУМО" (Нижний Новгород). Об этом сообщает пресс-служба ведомства 15 декабря 2017 года.

Согласно информации, 15 декабря в нижегородском следственном управлении состоялось межведомственное совещание по данному вопросу, на котором присутствовали представители областных Госинспекции труда и УФССП, министерства промышленности региона, а также ОАО "РУМО". По данным СУ СК, задолженность предприятия по заработной плате по данным на 15 декабря 2017 года составляет около 30 млн рублей (в марте 2017 года речь шла о задолженности в 5 млн рублей).

Сообщается, что по данным на 15 декабря специализированным отделом регионального УФССП РФ возбуждено 974 исполнительных производства по взысканию с ОАО "РУМО" задолженности по заработной плате перед работниками предприятия. На все расчетные счета и имеющееся на предприятие имущество наложен арест на общую сумму 517 млн рублей. Отмечается также, что в УФССП от реализации арестованного имущества поступили 4 млн рублей, которые уже распределены на выплату зарплат.

Как было озвучено на совещании, оставшуюся часть задолженности планируется выплатить в первом квартале 2018 года.

Напомним, что в октябре 2017 года в суд было направлено дело в отношении гендиректора ОАО "РУМО" Андрея Горшкова по обвинению в хищении денег и мошенничество в крупном размере в 2008 – 2012 годах.

При этом сам Андрей Горшков заявлял о том, что УФНС не дает ему право реализовывать имущество РУМО, по его словам, "это сегодня единственный способ изыскать средства для выплаты зарплат". "Так как для третьих лиц я не являюсь гендиректором, я ничего не могу продать. У меня нет права подписывать документы. Получилась такая ситуация: прав у меня нет, чтобы я реализовывал имущество, а обязанность по выплате зарплаты есть, потому что я исполняю обязанности гендиректора", - сказал он в беседе с корреспондентом НИА "Нижний Новгород".

Напомним также, что в ноябре 2017 года ОАО "РУМО" было оштрафовано на 100 тысяч рублей за хранение конденсаторов с нарушением природоохранного законодательства.