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Общество

Активисты ОНФ направили предложение по сохранению нижегородского стадиона "Водник" Глебу Никитину 15 декабря

16 декабря 2017 17:53  [35] Общество
Стадион Водник

Стадион Водник

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) направили предложение по сохранению стадиона "Водник" врио губернатора Нижегородской области Глебу Никитину 15 декабря. Об этом сообщается в пресс-релизе активистов регионального отделения ОНФ.

По данным регионального штаба ОНФ, подавляющее большинство жителей, проживающих вблизи стадиона, высказались за его восстановление "в первозданном виде". Согласно опросу, проведённому общественной палатой Нижнего Новгорода в социальных сетях, 78% горожан голосуют за сохранение стадиона и лишь 15,8% - за строительство ФОКа на его территории.

Представители ОНФ подготовили и направили письма с просьбой сохранить стадион "Водник" в адрес министерства спорта РФ, министерства строительства и ЖКХ РФ, а также врио губернатора Нижегородской области и депутатам Государственной думы РФ.

По словам экспертов ОНФ, потребность населения в ФОКе будет удовлетворена за счет комплекса, который возводится в 200 метрах от стадиона на средства госкорпорации. Данное учреждение будет открыто не только для сотрудников, но и для всех желающих, поэтому строительство ещё одного ФОКа на территории стадиона "Водник" является нецелесообразным.

Напомним, что в ноябре нижегородская администрация сообщила, что стадион "Водник" не войдет в список территорий для благоустройства по федпрограмме на 2018 год. При этом стадион был включен в предварительный перечень территорий для благоустройства в период до 2022 года (в который по данным на ноябрь 2018 года вошли 202 общественных пространства). "Там много юридических вопросов – например, является ли территория стадиона "общественным пространством" или это всё-таки "объект", - сказал собеседник агентства.

Напомним также, что в июне 2017 года администрация заявляла о планах включить стадион "Водник" в перечень территорий для благоустройства в 2018 году для голосования.

Ранее сообщалось, что 22 ноября 2017 года Глеб Никитин поручил министерству спорта и молодёжной политики провести ревизию всех спортсооружений в регионе.

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