Нижегородский стадион "Водник" не войдет в список территорий для благоустройства по федпрограмме на 2018 год Спорт

Стадион Водник Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Нижегородский стадион "Водник" не войдет в список территорий для благоустройства по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" на 2018 год. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе горадминистрации 24 ноября 2017 года.

Напомним, что список из одиннадцати территорий для благоустройства в 2018 году выставлен на общественное голосование на сайте городской администрации. Голосование проводится с 22 ноября по 4 декабря.

Как сообщили в горадминистрации, при этом стадион "Водник" включен в предварительный перечень территорий для благоустройства в период до 2022 года (в который по данным на ноябрь 2018 года вошли 202 общественных пространства). Также в пресс-службе отметили, что конкретно с этим объектом будет ещё проводиться дополнительная работа. "Там много юридических вопросов – например, является ли территория стадиона "общественным пространством" или это всё-таки "объект", - сказал собеседник агентства.

В предварительный перечень общественных территорий, предлагаемых для включения в программу "Формирование комфортной городской среды Нижнего Новгорода" на 2018-2022 годы, в Автозаводском районе включены 34 территории, в Канавинском районе - 29, в Ленинском районе - 22, в Московском районе – 26, в Нижегородском районе – 37, в Приокском районе – 15, в Советском районе – 11, в Сормовском районе – 28. Как сообщили в горадминистрации, данный список находится в стадии формирования и уточнения. Голосования по этим территориям будут проводиться аналогично 2017 году – ежегодно при постепенном отборе нескольких приоритетных пунктов.

Напомним, что в июне 2017 года администрация заявляла о планах включить стадион "Водник" в перечень территорий для благоустройства в 2018 году для голосования. В феврале 2017 года в горадминистрации сообщали, что мэрия вернулась к идее строительства ФОКа на "Воднике".

Напомним также, что 22 ноября врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поручил министерству спорта и молодёжной политики провести ревизию всех спортсооружений в регионе.