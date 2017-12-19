Флаг республики Беларусь
Большеболдинский район Нижегородской области установит побратимские отношения с Гродненским районом Белоруссии в 2018 году. Об этом в интервью НИА "Нижний Новгород" в рамках спецпроекта "Жизнь муниципалитетов" сообщил глава МСУ Большеболдинского района Владимир Кочетов.
По его словам, с предложением об установлении побратимских отношений с Гродненским районом к руководству Большеболдинского района обратился представитель республики Беларусь в Нижнем Новгороде во второй половине 2017 года.
"Сейчас формируем рабочую группу, которая займется организацией торжественного мероприятия. В начале 2018 года планируем подписать соглашение", - рассказал Владимир Кочетов.
Гродненский район Белоруссии будет первым районом-побратимом Большеболдинского района.
Как сообщалось ранее, в апреле 2017 года правительство Нижегородской области заявило о планах выйти на уровень товарооборота в 1 млрд долларов с Беларусью. Сроки выхода на данный уровень товарооборота не уточнялись.
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