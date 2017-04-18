Беларусь и Нижегородская область рассчитывают выйти на уровень товарооборота в 1 млрд долларов Экономика

Александр Лукашенко и Валерий Шанцев Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Беларусь и Нижегородская область рассчитывают выйти на уровень товарооборота в 1 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте администрации президента Беларуси.

Согласно информации, 20 апреля 2017 года во Дворце независимости Минска прошла встреча президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с нижегородской делегацией во главе с губернатором Валерием Шанцевым.

"Наше взаимодействие дает хорошие результаты. По итогам непростого в экономическом плане 2016 года наш товарооборот вырос на 7,3% и превысил 500 млн долларов. Учитывая имеющийся у сторон потенциал, считаю, что есть все предпосылки для наращивания объема взаимной торговли до уровня 2012 года. У нас уже тогда было 800 млн", - сказал Александр Лукашенко.

"А если учитывать, что по некоторым направлениям сотрудничество между партнерами осуществляется не напрямую, то двусторонний товарооборот превышает 750 млн долларов. Стороны сошлись во мнении, что уровень взаимной торговли должен достичь 1 млрд", - отмечается в сообщении. Сроки выхода на такой товарооборот не уточняются.

Президент Республики Беларусь предположил также, что тот опыт, который накопили белорусские организации при сотрудничестве с нижегородской компанией "Атомстройэкспорт" при строительстве белорусской АЭС может быть востребован при осуществлении других энергетических проектов. По его словам, Беларусь поддерживает стремление нижегородского региона наращивать производственные мощности в аграрной сфере и готова оказать содействие в развитии животноводства. Александр Лукашенко выразил надежду, что визит нижегородской делегации во главе с Валерием Шанцевым послужит мощным стимулом для активизации сотрудничества и укрепления отношений.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, в ходе встречи Валерий Шанцев отметил, что сотрудничество с Белоруссией является ключевым в международной и внешнеэкономической деятельности региона. "Мы договорились, что будем более плотно сотрудничать в сфере производства автокомпонентов и развития атомно-энергетического кластера. И, конечно, нас радует, что развиваются еще и гуманитарные отношения", - сказал он и добавил, что каждый год на территории Могилевской области дети из Арзамаса Нижегородской области проводят героико-патриотическую акцию по поиску неучтенных воинских захоронений в местах боев в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, Валерий Шанцев подчеркнул, что у Нижегородской области с Республикой Беларусь сложились "не просто партнерские, а по-настоящему дружеские отношения". По словам губернатора, в течение двух дней пройдет множество встреч, по результатам которых будут определены более 20 направлений сотрудничества Нижегородской области с Республикой Беларусь.

"С 2006 года действует Совет делового сотрудничества нашего региона и Республики Беларусь, работа которого позволила значительно увеличить объемы взаимной торговли, укрепить экономические связи. Решение о создании Совета было абсолютно правильным - это принесло миллионы дополнительных доходов нижегородским предприятиям, помогло создать новые рабочие места. Без хороших политических отношений между руководством Нижегородской области и Республики Беларусь мы бы никогда не добились таких результатов, - подчеркнул в свою очередь председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.

Напомним, по информации белорусской стороны, товарооборот сежду Республикой Беларусь и Нижегородской областию в абсолютных цифрах в 2016 году составил 518 млн долларов, а по информации Приволжского таможенно управления России – 757 млн долларов.

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Совет делового сотрудничества (СДС) Нижегородской области и Республики Беларусь был создан в 2005 году в целях содействия развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между сторонами. Заседания СДС проводятся ежегодно, поочередно в Нижегородской области и Беларуси. По итогам заседания Совета формируется план совместных мероприятий по всем направлениям сотрудничества, в соответствии с которым достигнутые договоренности получают практическое воплощение.

Кроме того, для укрепления промышленно-кооперационных связей в Минске с 2002 года действует Представительство Нижегородской области, а на территории Нижегородской области работает отделение Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в городе Нижнем Новгороде.